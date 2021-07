Paco Roig, expresidente del Valencia CF, ha confirmado en una entrevista en El Confidencial que intentó comprar el club a Meriton pero no lo consiguió.

El empresario, cuando le cuestionaron sobre el qué le queda por hacer en el club, fue claro: "Que no entre la gente al campo. Yo, a través de un tío muy importante he intentado comprar el club, sin que supieran que estaba yo y no he podido", sostuvo.

"¿Por qué no quieren vender?", se cuestiona. "No lo sé. Creo que quieren muñir la vaca y dejarla. Son una banda. No quieren hacer el campo ni mejorar el equipo. No tiene ningún sentido. Piensa en algo que te guste, lo que sea, y que no le hagas caso. A ti te gusta una mujer, un chalet, un coche... y te preocupas por eso. ¿Por qué no hacen nada por el Valencia CF", afirmó.