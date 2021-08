El amistoso entre Brentford FC y Valencia CF no será un partido más para Sergi Canós (Nules, 1997). El extremo del cuadro londinense es un acérrimo aficionado del club de Mestalla y se enfrentará por primera vez al equipo de sus amores en categoría profesional. El jugador castellonense es una de las principales amenazas de Las Abejas en su regreso a la Premier League 75 años después y está viviendo al máximo la aventura británica que emprendió hace ocho años cuando recaló en la cantera del Liverpool en categoría juvenil.

Canós nunca militó en las categorías inferiores del Valencia CF, pero es seguidor desde pequeño. Durante su infancia vivía los partidos en la Peña Valencianista de Nules y la pasión sigue intacta, de hecho en la entrevista que concedió a los medios oficiales de su club en el día de ayer no pudo evitar conjugar el “nosotros” en cada frase sobre la entidad blanquinegra. El jugador, de hecho, confiesa a Superdeporte que sigue todos los encuentros de la escuadra valencianista desde su casa en la capital inglesa y que compañeros y fisios del Brentford le “pinchan” cuando pierde.

Esta va a ser su séptima temporada jugando en el club del Este de Londres. Antes pasó por el Norwich, el Liverpool -dónde debutó a las órdenes de Jürgen Klopp -, el FC Barcelona, el Espanyol y el CD Castellón, en cuya cantera estuvo hasta los 12 años. Nunca tuvo miedo de tomar decisiones importantes y hacer las maletas en busca de su sueño de ser futbolista y en Brentford encontró el ecosistema perfecto desde el curso que estuvo cedido con 18 años. Futbolista determinante e ídolo de la hinchada, que tras un increíble gol al Reading le compuso una canción que todavía resuena en el estadio de la capital inglesa: “Hey Sergi Canós, I wanna know how you scored that goal”.

Después de estar muchos años rozando el ascenso, por fin podrá afrontar el estimulante reto de competir en la Premier League. Su posición natural es la de extremo izquierdo, pero viene jugando en los últimos tiempos como carrilero diestro. Sus números el pasado curso fueron muy buenos partiendo desde esa demarcación -49 partidos, nueve goles y ocho asistencias- y a sus 24 años está listo para ser uno de los líderes dentro del notable salto de exigencia que supone jugar en la que es, posiblemente, la liga más competitiva del mundo.

El quinto de la Comunitat

Pablo Hernández ha salido del Leeds este verano, pero la provincia de Castelló seguirá teniendo representación en el campeonato inglés con Pablo Fornals y Sergi Canós. Además, el el territorio valenciano aporta tres jugadores más: Vicent Guaita, Ferran Torres y Pablo Marí.