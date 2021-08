José Bordalás no quiso hablar de fichajes… pero habló. El entrenador del Valencia CF se mostró “convencido” de que llegarán jugadores para reforzar el plantel en este tramo final del mercado. Con el brasileño Marcos André al caer y otras opciones abiertas, como la del senegalés Keita Baldé, el club apura los últimos diez días de la ventana estival en busca de darle nuevas armas al entrenador.

Por el todavía delantero del Real Valladolid le preguntaron nada más empezar la comparecencia y aunque lanzó balones fuera: “No puedo hablar de nada que no sea el partido de hoy. Es lo que ahora mismo me tiene centrado”, acabó dando pistas: “A partir de mañana tendremos noticias de las posibles incorporaciones”. Y es que para que se consume la llegada del atacante solamente quedan unos flecos y podría estar en Paterna la próxima semana.

Bordalás se expresó con total convencimiento de que los refuerzos van a llegar: “Yo estoy convencido que llegarán jugadores. Tengo plena confianza porque el equipo los necesita”. El partido contra el Granada, de hecho, ha vuelto a dejar en evidencia la escasez de fondo de armario de la plantilla con un banquillo repleto de jugadores con ficha de filial y otros a los que el club ha buscado salida a lo largo del verano. El primer cambio no se realizó hasta el minuto 76.

Sobre las salidas también se mojó el alicantino: “Ahora no estamos pensando en la posibilidad de que se marcha ningún jugador. Pero no sabemos lo que puede ocurrir. Si llega alguna oferta interesante para el club por lo económico, así funciona el fútbol y el mercado. Pero ahora no tengo noticias de que vaya a salir ningún jugador”, explicó.