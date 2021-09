El Valencia CF fichó al final a Hugo Duro y no Mariano Díaz. ¿Por qué? Las últimas horas del mercado fueron determinantes para la elección final. La historia arranca semanas atrás. Era 'vox populi' que el club había llegado a un acuerdo con Jonathan Calleri (Deportivo Maldonado) para firmar por tres temporadas en el momento que Rubén Sobrino o Manu Vallejo salieran del equipo. El tiempo pasaba, el argentino no lo veía claro a medida que pasaban los días y el Valencia tampoco. El Sao Paulo llamó a su puerta. El Valencia cerró la suya. La opción Calleri estaba descartada.

El club afrontó la recta final del mercado (no el último día) buscando un delantero. Mucho antes de que Sobrino saliera al Cádiz, el club peinaba el mercado de delanteros ante la más probable salida de Sobrino. En ese proceso de selección uno de los nombres que manejaba y tenía controlado Miguel Ángel Corona y el presidente Anil Murthy era Mariano. El delantero del Real Madrid estaba en la lista del secretario técnico. Era una opción. Descartado Calleri y superada una fase inicial de valoraciones en torno a Mariano, el club decidió hacer un primera aproximación por el delantero en forma de sondeo. Corona se puso en contacto con los agentes del futbolista para interesarse por las condiciones de una posible operación: coste, salario, posibilidades de salir del club blanco y predisposición del jugador. Mariano, tal y como dijeron públicamente sus agentes, veía con buenos ojos la opción del Valencia. Entendía que era un buen equipo para dar un paso en su carrera. Le ilusionaba el cambio. Era verdad. Las dos partes intensificaron los contactos y se abrió una negociación que finalmente no se concretó. Algo normal en el mercado. El fichaje de Mariano no encajaba.

Al mismo tiempo que el Valencia hablaba con Mariano, el club repetía su estrategia de mercado con Hugo Duro abriendo contactos con los agentes y con el Getafe. El proceso fue idéntica. Solo cambió el final. El delantero azulón era otro de los nombres que estaba en la lista de la secretaría técnica. Era una cuestión de elegir. El Valencia se reunió. De allí salió una decisión de club con el consenso de todas las partes: había que fichar a Hugo Duro. Todos estaban de acuerdo. Encajaba. El ex del Real Madrid Castilla contó, como es sabido, con el aval de Bordalás. El técnico conocía a Hugo Duro de su paso por el Getafe y su opinión tuvo peso en la decisión final. Igual que en el resto de fichajes del mercado. La consigna del Valencia este verano fue clara: "El club solo va a fichar si hay consenso". Era una máxima de mercado que la propiedad instauró desde el primer minuto del verano. El consenso fue el único camino posible. El Valencia aprendió de los errores después de su experiencia fallida en el último mercado de invierno. El club hizo un esfuerzo por tres futbolistas (Ferro, Oliva y Cutrone) a los que el entrenador no dio protagonismo. El consenso ha mandado en el mercado de fichajes del Valencia. El consenso es el responsable de que el club haya fichado a Hugo Duro y no a Mariano.

El representante de Mariano Díaz

El agente del jugador, David Aranda, confirmaba en la Cadena Cope la voluntad del jugador y explicaba que "con Mariano había pasado algo". Sí que es cierto que estuvo muy cerca de salir, pero desde ya por la mañana entendimos que la opción del Valencia no se podía dar porque no conseguíamos tener comunicación. Él estaba ilusionado con dar ese paso. Entendía que esta temporada era lo mejor. Con el Valencia estaba todo cerrado, los contratos intercambiados por parte del Madrid, por parte del Valencia. Estaba todo acordado. La verdad es que no había ninguna pega, pero algo pasó que a nosotros nos pareció sorprendente. No podemos llegar a intuir cuál pudo ser el problema. Hay gente que especula con el motivo, pero no vamos a entrar nosotros a eso. Llegó un momento en el que todo se paró. El Valencia era la única opción que él ha valorado. Con Mariano pasó algo". Ese algo se llama consenso.

El consenso también fue la llave del fichaje 'in extremis' de Hélder Costa. El Valencia tenía avanzado la operación. La llevaba trabajando desde hacía semanas. Estaba aparcada porque el club priorizaba otras posiciones y otros futbolistas. Su llegada estaba vinculada inicialmente a una posible salida de Jason Remeseiro. El nombre de Hélder volvió a ponerse encima de la mesa cuando Jason valoró sobre la bocina la posibilidad de marcharse. La decisión de Jason de quedarse en el Valencia congeló de nuevo la operación el 31 de agosto. Sin embargo, una reunión de última hora reactivó el fichaje. Bordalás dio el OK a la llegada de Hélder independientemente de la continuidad de Jason por su perfil de extremo y porque todo apunta a que Álex Blanco tendrá protagonismo esta temporada. Era la guinda.