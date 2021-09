Silencio. El Valencia ha optado por no hacer comentarios sobre el anuncio de Miguel Zorío y su oferta “firme” a Peter Lim para hacerse con el control del club. Ante esta comunicación desde el Valencia no emana ningún tipo anuncio al respecto y se ha optado por no atender este movimiento por parte del líder de Marea Valencianista.

Algo que parece lógico, ya que en ese sentido la postura oficial siempre ha sido la misma y se mantiene. La mayoría accionarial de Peter Lim y de Meriton no está en venta. Por lo tanto desde el primer momento se da un ‘portazo’ a este nuevo ofrecimiento. No obstante Zorío presentará esa oferta en un acto en la Agrupación de Peñas Valencianistas el próximo jueves 30 de septiembre.

La ‘no’ llegada del Príncipe de Johor

Esta no es a primera vez en los últimos meses que desde el club y desde Meriton se opta por guardar silencio y remitirse a lo mismo: Lim no vende las acciones.

De esta manera emergió y desapareció la llegada de Tunku Ismail, príncipe de Johor. Tunku Ismail anunció su ‘negociación’ con Peter Lim a través de sus redes sociales, se prestó a entrevistas a algún medio local e incluso recopiló datos de la historia y grandeza del Valencia CF.

Semanas después el Príncipe de Johor siguió -y sigue- al frente del Johor Darul Ta'zim Football Club, pero no aterrizó en Valencia. Otro intento o interés que se terminó con la negativa de Meriton a vender las acciones del club.