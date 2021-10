The guardian ha sacado su famosa y prestigiosa lista en la que nombra a los que ellos consideran a los mejores talentos jóvenes en el mundo del fútbol. Hasta 60 futbolistas sub-17 podemos encontrar en esta lista y uno de ellos, un jugador del Valencia CF.

Este es Cristhian Mosquera, futbolista nacido el 27 de junio del 2004, que lidera la defensa del Valencia Mestalla. El central firmó su primer contrato profesional con el Valencia el pasado verano, el cual le vincula con el club valencianista hasta el verano de 2023.

Cristhian es un habitual en los entrenamientos con el primer equipo e incluso ya ha ido convocado por Bordalás en hasta dos ocasiones. Y aunque aún no haya debutado, el español ya puede presumir de qué ha ido convocado contra el Sevilla y contra el Athletic.

“Se caracteriza por una condición física y buenas cualidades técnicas, potente en el aire y maduro para su edad”, señaló Miguel-Ángel Angulo, el exjugador del Valencia que entrena al Mestalla. Y es cierto, el joven defensor cuanta con un imponente físico, es hábil para sacar la pelota, es rápido y tiene una excelente anticipación.

El español con pasaporte colombiano, es un habitual en las categorías inferiores de la Selección Española. En el filial blanquinegro es intocable para Miguel Ángel Angulo y aunque no haya podido estar en todos los encuentros por la llamada de Bordalás, el chico de 17 años sigue liderando el centro de la defensa.

Eso sí, su debut no tardará mucho en llegar ya que si no es por x es por y, y el próximo 1 de diciembre el Valencia debutará en Copa del Rey, un muy buen escenario para que José Bordalás de paso a aquellos jugadores que aún no han tenido minutos, como es el caso de Mosquera.

El central gusta al técnico valencianista, pero antes de hacerle debutar quiere que el central se adapte al primer equipo y a las exigencias de la Primera División Española. Aunque si se diese el caso de que el alicantino le necesitase, no dudaría en usarlo, ya que cuenta con su confianza.

Españoles

Además en la lista de The Guardian, entre los 60 futbolistas, hay otros tres españoles. Estos son Gavi (Barcelona), Julen Jon Guerrero (Real Madrid) y Rafael Obrador (Real Madrid). El centrocampista del Barcelona ha sido la apuesta de Luis Enrique en la Selección española y ya ha debutado con los mayores. Por su parte, en el club blaugrana también ha asombrado a Ronald Koeman y está siendo titular en los últimos partidos de los culés.