El pasado mercado de verano el Valencia CF cerró la plantilla con seis caras nuevas y sin salidas dolorosas, pero dejó algunas posiciones clave por reforzar, especialmente el centro de la defensa. La voluntad de José Bordalás era poder contar con otro central más su nómina defensiva, pero finalmente no pudo acometer ninguna operación en esta demarcación. El club mira ahora a la ventana de contrataciones de enero con la intención de reforzar el equipo, aunque la prioridad es no debilitarlo vendiendo a ningún jugador importante.

El pasado jueves se reunieron de forma telemática el entrenador alicantino -acompañado por su segundo, el presidente y el director deportivo- con Peter Lim, que se encontraba en Singapur. En esta cita el propietario de la mayoría accionarial felicitó al técnico por su arranque liguero y le transmitió confianza en su trabajo. El mercado de fichajes no fue el tema principal que trataron ambos en la cita, pero sí se habló de la plantilla. Bordalás no quiere perder a ningún futbolista clave en invierno y le gustaría contar con algún efectivo más que ayude al plantel a ser más competitivo y tener una rotación de más calidad en algunas demarcaciones. La del central es la que más interesa al técnico, que no ha rotado la pareja titular en las primeras ocho jornadas del torneo y lo tendrá que hacer por primera vez en el Camp Nou contra el FC Barcelona por la sanción de Omar Alderete.

Se busca ‘perfil Djené’

Una de las posibilidades, por tanto, en el mercado será la llegada de un marcador para elevar la competencia y también dosificar esfuerzos. Interesa un perfil ‘estilo Djené’: jugador que corrige rápido desajustes, expeditivo, rápido, con habilidad para jugar con la línea adelantada y con un físico que encaja como ‘anillo al dedo’ al ADN Bordalás y que además cuenta con experiencia al más alto nivel.

De hecho, con el técnico en el Coliseum Alfonso Pérez alcanzó el mejor nivel de su carrera deportiva. El club siempre ha estado pendiente de la situación del jugador del cuadro azulón en concreto, que ya conoce ampliamente al míster, pero si no pudiera llegar él se buscarían otros perfiles similares para apuntalar la zaga.