El capitán del Valencia CF, José Luis Gayà, ha mostrado su malestar por la pena máxima sancionada que supuso el 2-1 y achaca en parte la derrota a la falta de pegada: "No nos ha dado. Veníamos con una intención muy clara, intentando presionar arriba, no dejarles salir y nos ha durado hasta el ochenta y algo que hemos competido bien"

"En líneas generales hemos hecho un buen partido, con muchas ocasiones en la segunda parte. Ter Stegen ha dado muestra del gran portero que es y nos vamos con una derrota que duele"

"Se nos escapa el partido por no meter las que hemos tenido. En la segunda parte hemos tenido tres muy claras y ellos nos han matado en una contra"

No la he visto, pero todos coinciden en que llegó, toco el balón y se la quito a Ansu Fati. Puede haber un pequeño contanto pero te los ponen a camara lenta.... El año pasado ya me pitaron un penalti dudosos... Es lo de siempre, falta ver cómo se ve en la tele. Desde una toma parece que se ve claro que toco el balón y desde otra no tanto. Pero es lo de siempre, pitan lo que quieren".