Mario Alberto Kempes es uno de los grandes protagonistas en la historia del valencianismo y esta semana, en su visita a la ciudad, ha recibido la Distinción de la Generalitat de manos de Ximo Puig. El Matador, visiblemente emocionado, dejó claro cuál era su sentimiento hacia el club y hacia la gente, quien le acogió con los brazos abiertos desde su aterrizaje en la entidad. "Siempre he querido que no solo se me conociera por el fútbol, sino por la persona, y creo que lo logré. Cada vez que vengo a València estoy como en casa", explicó Kempes.

"El fútbol, en mayúsculas, nos miraba con envidia porque lo que se hacía aquí trascendía a un símbolo sobre el césped. Era arte y tenía nombre propio. Siempre ligado a nuestra tierra. Ha sido nuestro embajador y ha demostrado que lo que quiere es el fútbol por encima de todo. La imagen viva del Valencia CF. Se ha sabido fundir con València, su ciudad de acogida, y siempre ha demostrado lo que es ser agradecido, honesto y un genio con el balón. Con esas palabras, Mónica Oltra presentaba a Mario Alberto Kempes. Por su parte, Ximo Puig explicaba que "la Distinción va más allá de ser el mejor jugador del mundo en la época. Y no lo dijo alguien cualquiera, sino Diego Armando Maradona. Esta Distinción reconoce a una persona que logró hacer felices a los demás. No diga gol, diga Kempes. Hoy diríamos no diga gol, diga felicidad".

Por último, Kempes, en su discurso, también quiso hablar de uno de sus "hermanos" con unas palabras que seguro emocionaron al protagonista: Ricardo Arias. "Yo tuve la fortuna de encontrar a gente buena, como mi hermano, Arias", explicó el Matador, quien miró hacia la primera fila, donde se encontraba Arias. También estuvo Bossio presente en un acto en el que Kempes fue reconocido no solo por su influencia en la historia del Valencia, sino también por su vinculación e importancia directa en la ciudad de València.