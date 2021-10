Jaume Costa regresa este sábado a Mestalla como jugador del Real Mallorca. El lateral izquierdo sale de una lesión y entrará en la lista de convocados. El valenciano (y valencianista como su padre) ha recordado su paso por el primer equipo del Valencia y ha hablado de José Bordalás, del 100% de aforo de Mestalla, de su 'rival' y amigo José Luis Gayà y de su equipo. Jaume lo tiene claro: "Intentaremos que no pase nada en los primeros minutos para que se pongan un poco nerviosos". Estas fueron sus declaraciones al club:

Sale de una lesión

Si todo va bien estaré disponible para ir convocado y poder jugar.

Partido especial

Es especial por todo lo que viví cuando eran joven en la escuela y cuando jugué cedido por el Villarreal, dejé grandes amigos, buenos momentos en el vestuario y momentos inolvidables con la afición. Recuerdo cuando la gente me aplaudió en mi primer partido, tengo fotos y me emociono al recordarlo. Es un partido especial por todo ello.

El Valencia de Bordalás

El equipo se ha evadido de toda su situación externa que vive el Valencia en los últimos años y que es lo que nos mermó el año que estuve yo allí cuando tiraron a Marcelino y todo se volvió inestable. Celades instauró un poco la tranquilidad, pero después de la pandemia las cosas fueron de mal en peor, pero este año han fichado un entrenador que tiene muy claro lo que hacer y con la gran plantilla que tienen harán una gran temporada seguro. Va ser un equipo rocoso, intenso y duro. No es sorpresa lo que nos vamos a encontrar porque conocemos lo que ha hecho en otros clubes. Hay que llevar el partido a nuestro juego.

Dos equipos necesitados

Todos los equipos tenemos la necesidad de sumar y ganar, los primeros partidos son fundamentales para el desenlace de la temporada. Es poder pelear por cosas importantes o estar ahí abajo. El Valencia lleva cinco partidos sin ganar, pero este Valencia compite muy bien y sabe a lo que juega y sabe lo que quiere. Intentaremos ponerles nerviosos, Mestalla es un campo complicado cuando las cosas no van bien y nosotros intentaremos que no pase nada en los primeros minutos para que se pongan un poco nerviosos.

El Mallorca también compite

El año lo hemos comenzado bastante bien, nadie aquí se esperaba empezar con 11 puntos y estar a 6 del descenso. Planteamos la temporada con la ilusión de conseguir el objetivo que es la permanencia lo antes posible y hacer historia en el Mallorca como yo pude hacer personalmente en el Villarreal. Todo cada vez está más complicado, los equipos ya no son tan diferentes y estamos peleando para sumar los máximos puntos posibles y conseguir lo antes posible el objetivo.

¿Con quién va tu padre?

Su padre va con su hijo, si no lo mato. Mira que es valencianista hasta la médula, yo creo que molestará un poco, pero su corazón va con su hijo.

Factor Mestalla al 100% de aforo

A mí me encanta ver los estadios llenos porque a mí me motiva, no me gusta nada ver los estadios vacíos, me gusten llenos y que animen a muerte. También juega a favor mío. Yo si hago una falta que me silben a morir... Es lo que hemos vivido siempre en el fútbol.

Duelo de laterales con Gayà

José fue un gran compañero, es una gran persona y un gran jugador, seguro que da el máximo. Yo solo pienso en darlo todo y tratar de sumar los tres puntos.