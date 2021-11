La expedición valenciana ya está en Las Rozas. Después del épico empate cosechado ayer en Mestalla, los dos capitanes del Valencia CF: Carlos Soler y José Luis Gayà ya están concentrados en las instalaciones de La Roja en Madrid con el resto de integrantes de la Selección Española de Fútbol.

Ambos son futbolistas que están ganando importancia a las órdenes de Luis Enrique y que están cuajando una gran temporada a las órdenes de José Bordalás. No llegan en su mejor momento físico, especialmente Carlos Soler, que recientemente salió de una lesión, pero el Valencia cuenta con el compromiso del seleccionador de que no forzará la máquina con los jugadores que no están al cien por cien.

También llegó a la ciudad deportiva de La Roja Pau Torres procedente del Villarreal CF después de la victoria de su equipo contra el Getafe en el día de ayer. Quién no está es Yéremi Pino, que cayó lesionado y no podrá repetir participación con la Selección Absoluta.