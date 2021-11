El presidente de la Asociación del Pequeño Accionista (APAVCF) Vicente Vallés defiende la ampliación de capital y asegura que «tener que vender algo para que el club siga en marcha yo lo veo normal y lógico». Estas fueron sus declaraciones a SUPER en el acto de entrega de la réplica de la bandera original del Valencia CF de 1924 a Rubén Baraja, Miguel Tendillo y Paco Camarasa.

¿Qué valoración haces de las cuentas y la ampliación de capital que ha anunciado el Valencia?

Si aquí estamos hablando de que hay que poner dinero, hay que ponerlo y solo hay dos maneras de que el máximo accionista ponga dinero: o lo pone en metálico o tiene que hacer una ampliación de capital. Si se hace una ampliación de capital yo estoy de acuerdo. Si el Valencia necesita capital para sus cuentas habrá que hacer una ampliación de capital. Es la manera de que él invierta ese dinero. No hay más vuelta.

¿Y qué piensas de que el Valencia esté condenado a vender por 37 millones de beneficio neto?

Estamos hablando de que el Valencia está condenado a vender jugadores o a invetir capital. Si se va a hacer una ampliación de capital es para cubrir esa deuda y no vender a tus mejores jugadores. ¿En eso también estamos en contra? Yo creo que no. Y haría otra pregunta. ¿Cuándo el Valencia no ha vendido jugadores para cubrir sus presupuestos? Todos lo han hecho, me da igual quien haya estado. Hacer una ampliación de capital y tener que vender algo para que el club siga en marcha yo lo veo normal y lógico.

Se mantiene el requisito de tener 3.598 acciones para asistir. ¿Qué le parece?

En eso nosotros no estamos a favor. Nosotros fuimos el único colectivo que nos reunimos con el Valencia para decirles que no estábamos a favor. Ahora bien, yo no soy el club. Nosotros somos una asociación que propone cosas al club, pero el club es el que decide y nos transmiten qye se acogen a la ley que pueden hacerlo, aunque yo creo que había otras maneras para hacerlo.