A poco más de 20 días para que acabe el año, el mercado de enero está a la vuelta de la esquina y fue uno de los temas más comentados por José Bordalás en la rueda de prensa. El entrenador reconoció que no ha hablado con Peter Lim sobre el asunto, pero que sí lo ha hecho con el área deportiva "viendo las necesidades que tiene el equipo".

Sobre la comunicación con el máximo accionista, el entrenador expresó que no sabe el día exacto en que se reunirá con él y que hablaron de la posibilidad de reunirse cuando llegara el mercado. Con quién sí ha hablado estos días ha sido con Anil Murthy, aunque no de lo que habló con Lim: "No ha sido necesario que Anil me traslade lo que habló con Peter. Me ha trasladado otros asuntos porque hablamos cada día en armonía como profesionales. Los equipos como el Valencia tienen la obligación de tener alternativas para poder reforzar al equipo en el mercado invernal", explicó.

También sobre las necesidades que tiene la plantilla a nivel de refuerzos, Bordalás explicó que la lesión de Paulista no cambia nada en cuanto a la evaluación de necesidades y que solamente en caso de una lesión grave puede cambiar el planteamiento.