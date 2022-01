El Valencia no tiene un problema con el gol este año. Es uno de los equipos que más tantos ha anotado en la primera vuelta, pero la realidad es que Maxi Gómez sí está teniendo una mala relación con la portería rival. No tanto por disparos sino por la sensación de que está poco presente en las acciones finales. Le cuesta tener situaciones para definir y sobre todo, le cuesta imponerse a las defensas rivales. Tanto es así que no hay un solo delantero en la máxima categoría ‘titular’ con menos tantos que él. Tomando como referencia los nueves de cada equipo, las cifras lo dejan claro: el uruguayo está empatado con Fer Niño y Negredo.

En esa estadística se ha tomado como referencia al jugador más adelantado de forma habitual. En casos como el Celta, con Aspas y Mina se coge al ‘9’. En casos como el Barcelona a Depay, quien ha participado en más ocasiones como delantero o falso ‘9’. El holandés ha hecho ocho goles, pero lo verdaderamente sorprendente es ver los otros jugadores que sí tienen ese perfil ‘killer’. Joselu con el Alavés está siendo la gran referencia y lleva ya diez tantos esta temporada. Otros ejemplos como Boyé, Ünal, Jorge Molina o Santi Mina también han demostrado conseguir buenas cifras y además darle muchos puntos al equipo, algo que ha hecho Maxi contra Osasuna y el Celta de Vigo este curso. Jugadores como Falcao, que han tenido una participación intermitente, Boulaye Dia, que también se ha perdido partidos y cuenta con menos minutos que el charrúa, Williams, con sus problemas cara a portería rival, o Roger, en el peor Levante que se recuerda, llevan más tantos y aunque no solo hay que definir a los nueves por los goles, sí tiene que mejorar en ese apartado. Sobre todo porque Maxi Gómez tiene condiciones para ser más determinante en todos los aspectos. Lejos del área y dentro. Y con el arranque de la segunda vuelta el futbolista intentará mejorar en un apartado en el que Bordalás quiere sacar su versión vista en Balaídos. Allí marcó 31 tantos en dos temporadas.