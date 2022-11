El mercado del mes de enero habitualmente es la ventana de las oportunidades o la de las necesidades. Las dinámicas de los equipos, en muchos casos sirven para terminar de apostarlo todo al objetivo si va bien encaminado o para reforzar una plantilla lejos de sus previsiones o en peligro de descenso. En el caso del Valencia CF 22/23 la opción que supone el mercado es inmejorable para apuntalar la plantilla. Los resultados de la mano de Gennaro Gattuso no han terminado de meter al equipo en la lucha por los puestos de acceso a competiciones europeas, pero las sensaciones del juego del equipo han tenido tramos para ser optimistas con la evolución y margen de crecimiento de la plantilla en la segunda parte de la temporada. La posición de pivote es la prioridad a reforzar en el mercado, después de la cumbre en Singapur con Peter Lim y Gennaro Gattuso.

¿Cómo le ha ido al Valencia en invierno en la última década? Enero ha traído consigo de todo en los últimos diez años, a excepción de la 11/12 y la 12/13, el club siempre fichó. Algunos impresionaron a las primeras de cambio y otros fueron grandes traspasos que nunca cumplieron las expectativas.

En general la manera habitual de reforzar la plantilla ha sido mediante cesiones. Pues de las quince operaciones invernales desde la llegada de Lim a Mestalla, solo cuatro jugadores llegaron traspasados, es decir, en propiedad. Estos fueron Enzo Pérez, Sobrino, Coquelin y Zaza. Los últimos en llegar en enero; Ilaix y Bryan.

Los buenos recuerdos de invierno

En una encuesta en la que participaron más de mil lectores de SUPER hay tres futbolistas que destacan claramente: Zaza, Coquelin y Keita. Todos ellos dejaron un rendimiento alto e inmediato. El italiano llegó mediada la 16/17 desde el West Ham, aunque cedido con opción de compra por la Juventus. El ‘9’ marcó seis goles en veinte partidos para luego añadirle trece en la siguiente temporada, antes de ser cedido y traspasado al Torino. Junto a Zaza los aficionados aplauden también el fichaje de Coquelin. Un jugador que se ganó el cariño de la afición rápidamente y que pese a hacerse con un sitio sufrió una grave lesión que le apartó del equipo varios meses. Su paso por Mestalla fue muy bueno y se le considera como uno de los héroes de la final de Copa contra el Barcelona. El francés jugó 89 partidos antes de marcharse al Villarreal.

Más reciente, pues tan solo hay que marcharse un año atrás, llegaron Ilaix Moriba y Bryan Gil. El africano ha repetido esta temporada su cesión a Mestalla, pero sus primeros meses en el equipo fueron complicados. De menos a más hasta ser uno de los protagonistas de la final de Copa. El caso del extremo fue al revés, comenzó dejando una gran sensación en la afición valencianista por su desborde por banda. Este pasado verano el club tenía apalabrada su cesión con el Tottenham, pero en el último momento los Spurs se echaron atrás.

Keita es el tercero en discordia. Aterrizó libre en enero de la 13/14 y fue fundamental en la remontada del equipo con Pizzi, jugando 18 partidos y alcanzando las semis de Europa League. De ese mismo mercado también destaca Vargas, el chileno fue cedido por el Napoli y se convirtió en el socio perfecto de Alcácer en ataque.

Sin éxito en Mestalla

Enzo es el caso perfecto de gran apuesta que no funcionó. El argentino, pese al cartel que obtuvo en Benfica, nunca rindió a ese nivel en Mestalla. Otras llegadas como la de Florenzi tampoco dejaron un gran sabor de boca. El lateral jugó pero no alcanzó ese punto de forma que se vio en Roma. Otros como Oliva, Ferro o Senderos no tuvieron oportunidades o estas fueron demasiado residuales.