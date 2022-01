Manu Vallejo es uno de los nombres propios en el mercado de salidas del Valencia CF. Tras confirmarse la salida de Jason, hay distintos candidatos que podrían seguir su camino, entre ellos el delantero gaditano.

Ahora bien, el Valencia CF no quiere desprenderse de Manu Vallejo, por el que pagaron unos 5.5 millones de euros, si no es mediante un traspaso. El atacante, que no está teniendo oportunidades a las órdenes de Bordalás, está pendiente del mercado y hay varios equipos pendientes de su situación. Entre ellos el Levante UD, aunque el Cádiz (su exequipo) también se habría interesado.

Ahora publica Onda Deportiva que Osasuna también tiene al atacante andaluz en el punto de mira. Eso sí, todo depende de una carambola: los rojillos irán a por Manu Vallejo si sale Chimy Ávila (no renueva y acaba contrato al final del verano).

El club de Pamplona ofreció una renovación a la baja al argentino, pero de momento no acepta y se está buscando la opción de hacer caja (aunque sea lo mínimo con él). Sería en esa circunstancia cuando Osasuna entrara en la puja por Manu Vallejo.