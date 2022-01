Miguel Zorío, ex vicepresidente del Valencia CF y cabeza visible de Marea Valencianista, envió por correo certificado hace unos días y antes de que se reúna el presidente de la entidad valencianista, Anil Murthy, con el gobierno municipal, una instancia solicitando al Ayuntamiento de Valencia el cumplimiento estricto de la legislación vigente en materia de urbanismo y que obliga al Consistorio a dar por caducada la licencia de construcción que tiene el club de Peter Lim.

Así lo ha hecho público a través de un comunicado Marea Valencianista ya que, a su juicio, esa solicitud viene propiciada "por no haber reanudado las obras en los plazos establecidos en la ATE. Además, los servicios jurídicos del Ayuntamiento han advertido por escrito que los incumplimientos reiterados de Peter Lim obligan a sustituir el promotor e iniciar un nuevo proceso administrativo".

“Ahora pido a los técnicos municipales que hagan cumplir a Peter Lim la ley, tal y como harían con cualquier promotor valenciano. El equipo jurídico de Peter Lim ya intentó en la reunión con los Consellers negociar la prorroga clandestina de la ATE, cuando la resolución del Consell (y que ya está en poder del Valencia CF) tiene un preámbulo muy largo, pero sólo dos acuerdos: dar por caducada la ATE e iniciar el procedimiento de caducidad”, ha afirmado Miguel Zorío.

Comunicado completo de Marea Valencianista

Desde Marea Valencianista “debemos recordar al Ayuntamiento su obligación de dar por caducada la licencia por los continuos incumplimientos de Peter Lim. Los técnicos de urbanismo, responsables últimos de la contestación a mi escrito, deben basarse en los informes jurídicos de su casa y de la Generalitat. Si se quiere beneficiar a Peter Lim para evitar que pague los casi 63 millones de euros por penalizaciones impuestas por la administración, esta decisión puede convertirse en un boomerang legal, aunque estoy seguro que van a mantener su criterio de equidad y justicia, y obligarán a Lim a comenzar los trámites urbanísticos para poner el siguiente ladrillo. También es importante que recuerden que la ATE no sólo afecta al viejo Mestalla, sino también al nuevo estadio y a su urbanización. Y esto es incuestionable” ha declarado Miguel Zorío.

“Como ya le decía en mi carta al Presidente de la Generalitat: las administraciones valencianas deben tratar a Lim como lo harían con otro promotor valenciano. Po lo tanto deben hacer caso a Abogacía de la Generalitat y a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Valencia, y abrir la puerta al proceso de sustitución del promotor de la ATE (no sólo del estadio como algunos están diciendo), y en este caso nos presentaríamos al proceso de licitación pública, junto con una gran constructora europea para terminar el nuevo Mestalla y cumplir con los compromisos urbanísticos de la ATE en los plazos comprometidos, ofreciendo los avales y las garantías financieras necesarias.

Con este proceso en marcha, Peter Lim estaría obligado a asumir el coste de las obras, sin poder dilatar más los plazos de ejecución. Y es evidente que, a partir de ese momento, Peter Lim se vería obligado a aceptar la oferta garantizada de compra de sus acciones depositada en la notaría, o a poner el dinero que en su día prometió. Esta es la gran decisión: recuperar el club o hacerle un traje a medida de Lim para que continue con su nefasta gestión.

En resumen, hay dos alternativas: cumplir la ley, caducar las licencias, iniciar el proceso de sustitución del promotor, cumplir en plazo los compromisos y devolver el Valencia CF a los valencianistas; u ofrecer una salida jurídicamente muy complicada a quien ha faltado el respeto a todos los valencianos y a sus representantes políticos” ha declarado con contundencia Miguel Zorío.

Para el ex Vicepresidente del VCF: “Peter Lim debe entender el mensaje que le lanzaron los dos Consellers en la última reunión con su equipo, cuando su abogado intento entablar una discutible negociación: “en estos despachos no podemos negociar nada sobre la ATE. Presenten por registro de entrada sus alegaciones, su proyecto y sus avales, y los servicios jurídicos les contestarán”. Cualquier negociación de salón en el Ayuntamiento o en la Generalitat sobre un PAI o un ATE (en este caso) nos llevaría a tiempos pretéritos, y no veo al Alcalde cómodo en ese escenario”.

Por lo tanto, el Ayuntamiento de Valencia y el Gobierno Valenciano deben saber que la prórroga del ATE no es legal, las licencias están caducadas y debe iniciar el proceso de sustitución del promotor. De otra forma es imposible reiniciar las obras del nuevo estadio, de una forma legal, a no ser que el Valencia CF de Peter Lim inicie un proceso que le puede llevar varios años, y que le permitirá perpetuarse en la propiedad del club.