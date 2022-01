Todo el ruido alrededor de la situación de Daniel Wass y sus posibles sustitutos no ha cambiado el foco de José Bordalás. El objetivo principal sigue siendo fichar un defensa central, máxime con la delicada situación que atraviesa Gabriel Paulista y la incógnita que supone su estado físico. El club rastrea el mercado en busca de jugadores que acoplen en los márgenes económicos de la entidad y en los deportivos del entrenador. A día de hoy las dos opciones más sólidas encima de la mesa, que no las únicas, son las de Álvaro González y Aridane Hernández, jugadores de corte veterano, conocimiento del campeonato español y sin demasiadas barreras para su adaptación inmediata: valores muy a tener en cuenta en las condiciones del mercado de invierno.

Por lo que respecta al central del Olympique de Marsella había un acuerdo con él y se puso manos a la obra en la tarea de buscar casa en Valencia para residir en la segunda parte de la temporada. A pesar de que el pasado martes esta alternativa perdió fuerza, el miércoles volvió a tomar cuerpo. El agente, sin ir más lejos, estuvo esta misma semana reunido con el club y aunque se trataron muchos temas, no solo el de Álvaro, ese fue uno de los principales.

El futbolista quiere recalar en Mestalla, pero tiene claro que no se podrá cerrar la operación hasta que no reciba el visto bueno por parte de Peter Lim, un procedimiento al que están sujetas todas las opciones de mercado del Valencia y la de Álvaro no es una excepción.

Bordalás ya quiso a Aridane en el pasado

En cuanto a Aridane, se trata de otro ofrecimiento que ha llegado al club para esa necesidad que es la llegada de un central y es un jugador que no disgusta a Bordalás. El técnico alicantino lo pidió en su momento para reforzar la zaga del Getafe CF y encaja por su experiencia, poderío físico y excelente dominio del juego aéreo. A sus 32 años ha perdido el gran protagonismo que tuvo en temporadas anteriores a causa de problemas físicos en la pantorrilla, pero hasta entonces fue una de las sensaciones del campeonato defendiendo el área de El Sadar. Renovó el curso pasado, pero puede ver con buenos ojos un cambio de aires dentro de LaLiga ante su falta de minutos.

El tipo de operación que se plantearía el Valencia sería una cesión hasta final de temporada y no comprometerse a afrontar un traspaso. Hasta el momento no se ha producido ningún contacto entre clubes para discutir la fórmula en que dejarían salir al zaguero.