Uno de los focos que ha desgastado a José Bordalás, más allá de los fichajes y del caso Wass, es la reunión con Peter Lim que nunca llega. Se han cumplido dos semanas de mercado y el máximo accionista no ha sacado ni cinco minutos para hablar con el entrenador en clave fichajes. Ni de forma presencia, ni de forma telemática. Una falta de tacto de Meriton que ha pasado por hacer mella en el entrenador. El técnico no renuncia a la reunión, pero hastiado deja claro que "no depende de mí, yo no convoco reuniones".