El mercado de fichajes del Valencia cuenta los días para el cierre y encima de la mesa todavía quedan demasiados protagonistas. Tanto en la rampa de salida como en la de posibles refuerzos, el conjunto de Mestalla tiene 'overbooking' de nombres y lo cierto es que le está costando cerrar una posición en particular (el medio defensivo, ya que Ilaix no es eso) y el hombre de banda. Por otra parte, la salida de Wass ya se ha hecho oficial y ahora en ese abanico de nombres que tienen posibilidad de salir solo quedan Manu Vallejo y, en menor medida, Maxi Gómez, quien ya cuenta con muchas más papeletas para quedarse que para salir del Ciutat de València. Pero yendo por nombres, ¿qué está buscando el Valencia y en qué punto se encuentra cada operación?

Bryan Gil

El jugador encaja en lo que necesita Bordalás. Al técnico le gusta y además es un jugador con un gran trabajo colectivo. Más allá de su tendencia ofensiva, su paso por el Eibar dejó gran sabor de boca también en otro apartado: la presión en campo rival. El conjunto armero era junto al Getafe uno de los equipos que lanzaba la presión más alta y que robaba más balones en campo del 'enemigo'. Ese es uno de los motivos por los que el entrenador ve al futbolista del Tottenham vestido de valencianista. Además es algo obvio que se necesitan perfiles de banda y roles distintos a los actuales.

Samu Castillejo

Es un ofrecimiento y un futbolista que encaja por la mala situación económica pero que no subiría tal vez el nivel de manera tan inmediata. Es decir, en la quiniela valencianista está por detrás de Bryan Gil, operación más que complicada, por eso el de Samu Castillejo no ha desaparecido de esa lista de posibles. Es un jugador distinto, con menos sacrificio defensivo pero que en su etapa en España demostró tener gol y último pase (6 tantos y 7 asistencias en su último curso con el Villarreal). En Italia se ha publicado que el Milan quiere sacarlo del equipo en este mercado invernal y el Valencia está preparado por si fallan otras opciones.

Pivote defensivo

La llegada de Ilaix Moriba no puede descartar el aterrizaje de un jugador de corte más defensivo. De un futbolista con mayor capacidad de robo y mucho más formado tácticamente. El exfutbolista del Barcelona y el Leipzig es una oportunidad de mercado sensacional que puede dar rendimiento en muchas facetas y que encaja más en el 4-1-4-1 que en el doble pivote. Sí tiene ese sacrificio de robar en campo contrario pero debe mejorar tácticamente. En cualquier caso, y más allá de Ilaix, Bordalás necesita un jugador más en el centro del campo y del perfil que lleva demandando desde verano. Sobre todo porque durante los meses posteriores, el club y Bordalás habían coincidido en que hacía falta un central y un medio. Eso antes de la salida de Wass, ya que con la salida del jugador con más minutos hasta la fecha en LaLiga ahora necesita otro medio.

Maxi Gómez

El delantero uruguayo no está contento y su situación ha cambiado con respecto al inicio de curso. El delantero solo saldrá del club en enero si llegara una oferta importante por su traspaso. Hay que tener en cuenta que todavía queda parte de su fichaje por amortizar. Eso y que el dinero que recibiera el Valencia por Maxi no podría reutilizarse en su totalidad para firmar a un recambio, sino tan solo un 25% según marcan las normas del Fair Play Financiero de LaLiga. La realidad es que no ha habido ofertas por Maxi Gómez, aunque la Fiorentina está atenta a su situación, el alto costo de la operación ha echado para atrás a los ‘viola’.

Manu Vallejo

Manu Vallejo saldrá en este mercado invernal salvo sorpresa y cuenta con equipos interesados en Primera para atarle en corto. La realidad es que el atacante prioriza algunas de esas alternativas y prefiere ir a esos equipos antes que al Levante, a quien ya le dijo que no. El objetivo del jugador es sentirse importante, ir a un proyecto en el que pueda sumar de inmediato y además en el que sienta la confianza total del entorno. Por eso la idea de llegar al Cádiz y el Alavés son las que más le gustan.

Joselu

El Valencia tiene a Joselu en el punto de mira y el jugador tiene claro que no seguirá en el Alavés más allá de este verano. El cuadro de Mendizorroza se está jugando la salvación y lógicamente, a pesar de haberle ofrecido la renovación, no va a dejar salir al futbolista en este mercado invernal. Por eso muchos clubes, entre ellos el Valencia, están peleando por tratar de convencer al jugador en vistas al próximo verano. A pesar de eso, según ha podido saber SUPER, el futbolista, que tiene bien considerada la posibilidad de llegar al Valencia, también tiene encima de la mesa otras propuestas que le gustan y le atraen.