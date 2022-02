Cömert llegó y fue directo al once. Las bajas de Paulista, Alderete y Diakhaby le llevaron directamente a la titularidad sin apenas contar con el tiempo suficiente para adaptarse. El central, que todavía no habla español, no tuvo el mejor de los debuts en Copa y tampoco estuvo bien contra la Real Sociedad en LaLiga.

Pero Bordalás trató de defenderlo y de pedir paciencia en torno a su figura. Acaba de llegar y necesita su tiempo. "Siempre que llega un jugador que viene de otra liga que no tiene quizás la exigencia de la española, el periodo de adaptación es mayor", expresó. En su primer partido, ante el Cádiz, cometió un penalti y ese error ya le llevó al exceso de nervios y a los fallos continuos frente a la Real Sociedad. Cömert necesita paciencia, trabajo y adaptación. Y su situación no es la de Ilaix y Bryan, que sí conocían LaLiga. "Ilaix y Bryan sí la conocían. Es un hándicap, pero le conocemos y es muy disciplinado. Se adaptará y nos va a poder ayudar", zanjó el míster. Unas horas más tarde, Cömert 'respondía' a la defensa del míster en rueda de prensa, publicando una historia en Instagram en la que se le podía ver en su clase particular de español. El idioma es una barrera importante a la hora de entenderte tanto fuera del campo como dentro del mismo con los compañeros. De esta manera, Cömert quiere aprender español cuanto antes para acelerar el ritmo en su adaptación, demostrando que es tan disciplinado como Bordalás ha manifestado. En directo 12:52 Hasta aquí ha llegado la rueda de prensa de Bordalás previa al duelo que mañana enfrenta a Athletic y Valencia CF en San Mamés 12:52 Portería y Maxi. La primera la tengo decidida, los 3 están con ganas. Lo de Maxi es una buena noticia, nos ayudó mucho el otro día y fue una pena que no pudiera marcar, pero ese es el camino. El objetivo es ser solidario y un equipo en definitiva 12:50 Favorito. Eso lo reservamos los técnicos para ustedes. Yo tengo la mía propia, pero me la reservo 12:50 Buen rollo con Marcelino. Siempre hay buen rollo con mis colegas y evidentemente a Marcelino también. Cada uno defiende sus intereses 12:49 Ambiente en el vestuario. Están anímicamente bien y fuertes. Cierto que el otro día nos quedamos decepcionados, pero después del mismo les animé a cambiar cualquier pensamiento negativo y afrontar lo de este jueves, que es bonito. Están animados y concienciados 12:48 Cömert. Siempre que llega un jugador que viene de otra liga que no tiene quizá la competitividad de la española, el periodo de adaptación es mayor. Ilaix y Bryan sí la conocían. Es un hándicap, pero le conocemos y es muy disciplinado. Se adaptará y nos va a poder ayudar 12:47 Banda derecha. Es verdad que Thierry ha estado mucho tiempo parado y lesionado y poco a poco va ganando su mejor estado de forma. Son mis decisiones y tenemos alternativas para la banda en función de las necesidades del equipo en cada partido 12:46 San Mamés y Mestalla. Es importante siempre nuestra afición, que nos da un plus. Mañana no la tendremos en masa, pero no debe ser un problema. Estamos muy preparados mentalmente y de ilusión. Respetamos al máximo al Athletic, pero cuando hacemos las cosas bien somos un gran equipo 12:45 Cambio de reglas respecto al valor de los goles fuera. Lo aceptamos. Sabemos que se van cambiando reglas y no le damos mayor importancia. Tenemos que sacar un buen resultado y todavía se sigue pensando por jugar el segundo partido fuera y muchas veces no te empleas al 100% pensando en una segunda oportunidad y eso puede ser tarde. Debemos ir con mentalidad ganadora, el de mañana es el más importante de la eliminatoria y así lo vamos a afrontar 12:44 ¿Portería? No te puedo decir. Cillessen está entrenando aunque le falta un poco y los tres están bien. Mañana decidiremos 12:43 ¿Cuánto le influye el estilo del Athletic? Somos muy dados a tener estereotipos y el fútbol va sufriendo mutaciones y cambios constantes. No creo que tengamos esa idea del Athletic de los 80 y muchas décadas, muy directo y británico de entonces. El Athletic tiene mucho sello de su entrenador, pero con unas señas de identidad y ADN que siempre ha definido al Athletic. Hoy sabemos que en el fútbol moderno hay mucho dinamismo 12:41 La verdad es que yo no sé los sentimientos de Marcelino. Lo puedo entender porque ha estado en el Valencia de manera exitosa. Sabíamos que de los tres nos podía tocar cualquiera y nos ha tocado el Athletic. Cualquiera es emocionalmente bueno para nosotros porque es la posibilidad de llegar a una final, que es lo que deseamos para que nuestra afición pueda disfrutarla 12:40 ¿Alderete y Diakhaby? Están al 100% y es buena noticia ir recuperando piezas 12:39 ¿Una eliminación sería el inicio de mala dinámica y crisis? No podemos estar pensando que ocurrirá algo que no es positivo para nuestros intereses y estamos pensando en lo que ocurrirá mañana en San Mamés. Vamos con mentalidad ganadora 12:38 ¿Estar en semis es de los momentos más especiales de su carrera? Es especial para todos. He tenido muy buenos momentos y los que quedan. Son recuerdos imborrables. Estamos a un paso de jugar una final y vamos a pelear por ello. 12:37 ¿Horarios? No sé del sentir de otros equipos. A veces nos ha pasado a nosotros y entiendo que puedan estar enojados 12:37 ¿Guillamón y Racic? Confiamos en contar con él porque está muy animado y con interés. Racic, el pasado lunes tuvo problemas musculares y hoy ha entrenado por su cuenta por precaución