Continúa la polémica con el horario de la vuelta de Copa del Rey entre el Valencia y el Athletic de Bilbao. El partido, programado para el 2 de marzo, sigue provocando reacciones en uno y otro bando. El último en referirse al cambio del partido del Valencia CF del anterior fin de semana al duelo en Mestalla por parte de LaLiga ha sido Mikel Balenziaga.

El pasado martes la patronal decidió modificar el horario de la jornada 26. El partido entre el Valencia y el Mallorca pasa de la noche del viernes al mediodía del sábado. De jugarse a las 21:00 a un día después a las 14:00.

Sin embargo parece que la decisión más que contentar a alguien ha provocado todavía un descontento mayor en el Valencia y en el Athletic. Al menos ha así lo ha manifestado Mikel Balenziaga en una entrevista a COPE Bilbao en la que no entiende la decisión de LaLiga: “En vez de intentar buscar darnos más descanso para nosotros, lo que han hecho es darle un día menos de descanso a ellos. No es la solución, es equiparar un poco las horas que hay entre partido y partido de los dos equipos, lo positivo sería una fórmula para darnos más descanso a nosotros y no quitárselo a ellos".

No obstante el primero en quejarse de los horarios fue el entrenador del Athletic Club y ex del Valencia CF, Marcelino García Toral: “ Lo que no me parece es que con casi un mes de distancia tengamos partido de Liga el domingo a las 21 horas y el Valencia lo haga el viernes. El último partido antes de llegar a una final debe equipararse para que no pase esto”.