El Valencia se prepara a conciencia para recibir al FC Barcelona el próximo domingo y en el entrenamiento de hoy ha podido contar con dos caras nuevas: José Luis Gayà y Gabriel Paulista. Dos de los líderes naturales del equipo regresan para tratar de mejorar la situación deportiva y dar un espaldarazo a la solidez defensiva, que sigue siendo un problema para José Bordalás.

El conjunto blanquinegro cayó en Mendizorroza y la crisis de resultados sigue agrandándose. El partido contra los de Xavi Hernández se presenta clave para remontar el vuelo y poder contar con jugadores con experiencia y nivel supondría dar un salto de calidad.

La presencia del lateral de Pedreguer, que fue baja contra el Deportivo Alavés, es la más plausible. El lateral volverá a ocupar el sector izquierdo de la defensa contra el equipo al que ya le marcó un gol en la ida. Por lo que respecta al central hispanobrasileño, que llegue al once es mucho más complicado porque lleva más tiempo apartado y tratando de recuperarse de su lesión y no conviene forzar en su primera semana con sus compañeros. Mocutar Diakhaby y Omar Alderete apuntan al once.