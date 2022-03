Gran partido de Maxi Gómez con un gol y provocando el penalti del tercero. El uruguayo cuajó una actuación completa en su regreso a la titularidad, después de que José Bordalás decidiera apostar por él para dar descanso a Hugo Duro.

SEMANA REDONDA

“Muy contentos con el trabajo del equipo. Ha sido una semana llena de felicidad”

VUELVE A MARCAR

“Un delantero siempre quiere hacer goles y no siempre se puede, pero me quedo contento por el trabajo del equipo”

PENALTI

“Lo tenía claro. Me pega una patada en el gemelo. No sabía si era fuera de juego o no pero lo tenía muy claro”

OBJETIVO

“Vamos paso a paso. Tenemos otra final el próximo fin de semana. Estamos fuertes y unidos y ojalá sigamos por este camino”