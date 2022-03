Hugo Duro regresa esta sábado al Coliseum convertido en la inesperada referencia del Valencia CF. El hijo pródigo del Getafe, el orgullo canterano de los azulones, se ha convertido en la gran revelación de la temporada valencianista. Sin duda, la mayor parte de los focos se centrarán en el delantero madrileño, que aún pertenece al Getafe, aunque el club de Mestalla ejecutará la opción de compra de cuatro millones de euros. Ni el regreso de José Bordalás, también de alto calado emocional en el estadio en el que más tiempo estuvo entrenando, rivalizarán con Hugo Duro, consolidado como titular.

Queda por ver si en la grada se impondrá la gratitud por el éxito alcanzado o, en cambio, ganarán los silbidos por el cambio de equipo. Y no a cualquier equipo. Hugo Duro está abriéndose camino justo en el Valencia, uno de los clubes con los que el Getafe ha mantenido una de las rivalidades modernas más encendidas de los últimos años. La necesidad clasificatoria de los dos equipos, especialmente del equipo de Quique Sánchez Flores, que ha frenado su escalada fulgurante, resta protagonismo a los posibles juegos florales. Hay mucho en juego.

La decisión trascendental de recalar en el Valencia de Hugo Duro correspondió a su ambición de contar con minutos, con protagonismo. Su etiqueta de promesa en las categorías inferiores del Getafe no se correspondió con un rol de titular, que el jugador continuó buscando. Esa fue la razón por la que aceptó marcharse cedido al Real Madrid Castilla, bajando categorías después de haber despuntado como revulsivo en el primer equipo getafense. De ese mismo modo tuvo claro que el pasado verano debería salir para reivindicarse. No le habría importado salir al Valladolid, en Segunda, pero la llamada de Bordalás a última hora desde Mestalla le hizo cambiar de opinión. Aunque partiese desde la cuarta o quinta alternativa para el ataque, por juventud y cartel, a base de entrega, sacrificio, calidad y la aportación diferencial del gol, se ha ganado un sitio en el once, formando junto a Gonçalo Guedes una de las parejas atacantes más en forma del campeonato.

Se da la circunstancia de que Hugo es, además, uno de los grandes exponentes recientes de la cantera del Getafe. Una cantera muy expuesta, como muchas de los clubes de la Comunidad de Madrid, expuesta al mayor poder de Real Madrid y Atlético, tanto en la captación como a la hora de absorber a los jugadores más destacados que despuntan en los otros clubes madrileños, por lo que no llegan a ver el primer equipo. El Getafe ha crecido en la élite nutriéndose de fichajes y cesiones de canteranos sin opciones en conjuntos grandes. De los casos más relevantes de futbolistas que aparecieron en el primer equipo del Getafe desde su cantera, desde Adrián Sardinero a Juan Iglesias, pasando por Abdel Barrada, Hugo Fraile, Álvaro Arroyo, Calderón, Barri, Miguel Ángel, Alberto o Alba, Hugo Duro es sin lugar a dudas la irrupción más destacada.