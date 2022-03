La renovación de Hugo Guillamón está cerrada. Las negociaciones entre el Valencia CF y el jugador han llegado a buen puerto después de meses de conversaciones entre las dos partes. El club ha dado el OK a la última propuesta económica del futbolista. No hay más flecos por resolver. El futbolista (que acababa contrato en junio de 2023) firmará por tres temporadas más. Hasta 2026. El acuerdo es total. De hecho, según ha podido saber SUPER, los abogados ya han empezado a redactar esta semana los contratos con las condiciones definitivas. Solo queda la firma.

El de l'Eliana está tranquilo, ilusionado y a la espera de que Anil Murthy (tuvo que viajar por cuestiones personales) vuelva a la ciudad. Una vez regrese el presidente y la agenda del jugador lo permita (el lunes se marcha con la Sub-21) la renovación de Hugo se hará oficial.

Hugo se queda y cumple su deseo desde que arrancaron las conversaciones hace un año. La prioridad del joven jugador de 22 años siempre ha sido el Valencia por encima de otros clubes españoles y europeos que han llamado a su puerta durante el proceso de renovación. El futbolista tuvo claro desde un principio que su futuro pasaba sí o sí por el Valencia. Y así se lo hizo llegar a Anil Murthy y a Miguel Ángel Corona desde que se produjeron los primeros contactos.

La predisposición de las dos partes por llegar a un acuerdo ha sido absoluta. El club apuesta por Hugo y el futbolista cumple el sueño de seguir creciendo en el Valencia bajo la confianza de José Bordalás, el reconocimiento de los capitanes (Gayà, Carlos Soler y Jaume lo ha protegido desde que dio el salto al primer equipo) y el cariño de una afición que valora su compromiso y el paso adelante deportivo que ha dado en las dos últimas temporadas primero como central y ahora en su nuevo rol de mediocentro defensivo.

Guillamón dejó claras sus intenciones en noviembre en una entrevista a SUPER desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. «Problemas no va a haber ninguno. Yo estoy tranquilo. Mi entorno está tranquilo y el Valencia también. Yo siempre he sido claro con ese tema. He crecido en el Valencia para mí jugar en el Valencia siempre va a ser lo máximo. El jugar aquí y la renovación son cosas que llegan con el rendimiento del día a día y ahí es en lo que estoy centrado, en crecer en esta posición y en hacer un buen año tanto yo como el equipo». El tiempo le ha dado la razón. Está haciendo una buena temporada (es el segundo jugador de la plantilla con más minutos solo por detrás de Gonçalo Guedes) y ha resuelto su futuro: se queda.

