Bordalás se reafirmó, una vez más, en el postpartido de San Mamés. El entrenador considera que se ha generado una corriente de opinión en contra del equipo, al que se le acusa de perder tiempo y de jugar duro.

El técnico fue claro. "La corriente de opinión contra el Valencia CF es por personas como usted (periodista del Athletic). No voy a entrar en ese juego. Eso es lo sencillo cuando no se gana siempre se achaca a lo mismo. ¿Se acordó de Bordalás cuando estaba viendo el Madrid - City? Cuando lo hace mi equipo se habla de todo esto, cuando es a la inversa no se habla".

Con estas palabras se refería el técnico a las pérdidas de tiempo que se vieron en el Bernabéu en la semifinal de Champions entre blancos e ingleses una vez remontaron los de Ancelotti.

El Valencia CF ha reaccionado a la viral respuesta del entrenador al periodista. Ha sido publicando el momento exacto de la rueda de prensa en vídeo y tildando a su entrenador de 'padre'.

"¿Se acordó usted de Bordalás? Padreando".