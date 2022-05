Decepcionados y contrariados estaban los futbolistas del Valencia CF tras la goleada bética en Mestalla. Aunque el equipo ya esté abocado a la ‘Zona Meriton’ en la clasificación, el equipo trata de terminar la temporada de la mejor manera posible. Entre otras cosas para atajar una racha sin ganar que perdura desde marzo. Carlos Soler habló tras el partido con un discurso cargado de autocrítica. No obstante el capitán del Valencia también hico especial hincapié en que la victoria verdiblanca fue demasiado abultada para su trabajo sobre el césped. «Derrota… creo que justa. Tan abultada no, porque sus últimos dos goles han sido en contraataques al final del partido y estábamos más volcados. No hemos estado bien ni defensiva ni ofensivamente. El Betis nos ha superado. Hay que aceptarlo y pelear los dos partidos que quedan», comenzaba analizando el ‘10’ valencianista.

Tensión máxima Bordalás-Meriton «La primera parte ha estado igualada aunque hemos tenido alguna pérdida que casi nos cuesta una ocasión de ellos. En la segunda estaba siendo igualada hasta el gol, luego lo hemos intentado en córners, acercamientos… hemos apretado y hemos tenido acercamientos. El 0-2 finiquita el partido», explicaba Soler sobre cómo había transcurrido el partido. Por último quiso cerrar con un mensaje de ánimo para no dejarse llevar en los últimos encuentros: «Intentar pelear y ganar estos dos partidos para irnos de vacaciones con las mejores sensaciones posibles».