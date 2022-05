En un nuevo capítulo de esa división de ideas que existe entre la clase política, Anil Murthy vuelve a reconocer que con Climent, Conseller de Economía, tiene más química que con Arcadi España, Conseller de Territori. "Tengo renión con Arcadi y Climent. Climent sí está apoyando, pero al final ¿me jode el proyecto?. Después de gastar casi 270 millones de dólares ahora vamos a poner otro cuatro 35 (se refiere a poner cuatro plazos de 35 millones). 140 en un campo de más de 300 millones".

"Está diciendo low cost y estamos haciendo algo otra vez muy diferente", señala Anil Murthy, quien sin embargo no ha sido capaz hasta el momento de demostrar que Meriton tiene 'cash' para arrancar con las obras y un aval suficiente para comprometerse, con todo bien redactado por escrito, en terminar también el tercer anillo.

De hecho, Anil Murthy mantiene su hoja de ruta y no la cambia a pesar de que los políticos están dejándole claro al Valencia CF que con el proyecto actual no se puede arrancar nada. De hecho se le ha exigido a Meriton realizar modificaciones. Por su parte, el presidente explica el proyecto. "Las empresas grandes de energía internacionales y de aquí quieren invertir y hacer el techo. Al final vamos a hacer un campo de puta madre".

"Las empresas grandes de energía internacionales y de aquí quieren invertir y hacer el techo. Al final vamos a hacer un campo de puta madre"

"El segundo anillo lo vamos a convertir no solo para hamburgueserías, con un strategic partner, no voy a poner un Consum y una hamburguesería. Vamos a invitar a empresas de partners, gente que está en Santa Bárbara... Es un anillo abierto al césped. Es un campo original y el primero mundial sostenible", asegura un Anil que se muestra orgulloso de un proyecto que, sin embargo, no tiene el 'ok' para empezar en octubre (su idea).

De esta manera, la realidad del Valencia sigue siendo la misma de siempre. Meriton trabajando sin querer ajustarse a lo redactado en un principio o incluso en "unos mínimos", como así han explicado varios políticos. Y es que cabe recordar que ni tan siquiera se exige al Valencia CF cumplir con todo lo pactado en un inicio sino con una serie de puntos clave. E incluso con esa 'rebaja', Meriton no estaría cumpliendo con lo que piden las instituciones.

Es más, como así ha informado Superdeporte, el propio Anil hace 'bromas' con los cambios que exigen los políticos. "Prefiero ir siempre con la sonrisa. Gracias, gracias, gracias... Luego con Germán Cabrera y "PUM": Vamos a llevar a la Generalitat a juicio", aseguró en esas conversaciones.