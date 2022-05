José Luis Gayà tardará mucho tiempo en olvidar este final de temporada. Al capitán del Valencia se le ha juntado la sanción de dos partidos por la roja inexistente en el Derbi, su ausencia en la lista de Luis Enrique a menos de seis meses para el Mundial y ahora el injusto castigo de cuatro partidos del Comité de Competición por su juicio al arbitraje de Melero López en el Valencia-Osasuna que, de confirmarse, arrastraría hasta la próxima temporada con el riesgo que ello conlleva en clave selección. El de Pedreguer está afectado, pero confía en el trabajo de los servicios jurídicos del Valencia y sobre todo en la justicia. El jugador ya sabe que el club va a presentar alegaciones en un máximo de diez días hábiles y en caso de que prospere la sanción en Apelación tiene previsto acudir al TAD (Tribunal Administrativo del Deporte).

Hasta ahora los precedentes han servido de poco. Las ‘rajadas’ de Gerard Piqué, Iago Aspas, Ronald Koeman o Manuel Pellegrini significaron la apertura de expedientes sancionadores que acabaron archivándose sin castigo alguno. Gayà, a diferencia de todos, mantiene su castigo de cuatro partidos. Como en su día el entonces entrenador del Cádiz Álvaro Cervera. El capitán se agarra al ‘caso Álvaro’ porque es un casi similar que terminó sin castigo. En aquel caso, Apelación confirmó su sanción de cuatro partidos por unas declaraciones muy parecidas criticando al estamento arbitral, el Cádiz acudió al TAD y el tribunal primero le concedió la cautelar y posteriormente anuló la sanción. «Al incidir en los límites de la libertad de expresión, la interpretación restrictiva de dichos límites debe prevalecer sobre todo en cuanto las manifestaciones recaen sobre asuntos de interés público», decía la resolución del TAD. Cero partidos. El mismo final que merece Gayà.

Las críticas de Cervera son muy parecidas, por no decir iguales, a las de Gayà. Esto dijo el extécnico del Cádiz. «El penalti lo ha visto todo el mundo, solo hay una persona, o tres, porque hay una abajo y dos arriba que no lo han visto, yo la acabo de ver por que me lo han enseñado y no tiene explicación más que no quererlo pitar, no, no, no hay otra explicación». El de Pedreguer, en la misma línea, acusó al árbitro de ver «un penalti clarísimo» y «no quiso pitarlo». «Es la tónica que llevamos esta temporada, le tienen que avisar del penalti clarísimo, como nos está pasando este año, que el árbitro lo ha visto y no ha querido pitarlo. Como te he dicho es lo que hay y aquí hacen lo que quieren». El club entiende que el objetivo de la RFEF es que Gayà cumpla una sanción ejemplar como aviso a todos la próxima temporada.

Peligro Catar

La sanción de cuatro partidos es injusta y a la vez peligrosa en clave Mundial para Gayà. LaLiga 2022/23 comienza el 12 de agosto y la última lista de Luis Enrique previa a Catar es a finales de septiembre para los partidos de la UEFA Nations League contra Suiza (24 de septiembre) y Portugal (27). El capitán necesita competir para recuperar su mejor nivel y volver a hacerse fuerte de cara al Mundial, que se disputa del 21 de noviembre al 18 de diciembre.