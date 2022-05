María José Catalá, secretaria general del PP valenciano, fue protagonista este viernes en Levante TV. La líder popular se refirió a algunos asuntos de la actualidad del Valencia CF como la caducidad de la ATE, los audios de Anil Murthy publicados por Superdeporte y las reuniones entre el club blanquinegro y los políticos.

Caducidad de la ATE

Sobre la caducidad de la ATE, Catalá se remitió a que debe darse por finalizada: "Desde el punto de vista jurídico, tanto los informes de los técnicos del Ayuntamiento como el informe de la abogacía de la Generalitat indican que está caducada formalmente. Si se renegocia la prórroga, que sea un nuevo instrumento similar a la ATE, porque la ATE está caducada y se tiene que caducar. Que se ponga un aval sobre la mesa de 100 millones de euros por parte de la propiedad y que haya unos compromisos que se cumplan de forma inmediata".

La portavoz popular, además, manifestó su inquietud sobre el aprovechamiento del dinero de CVC: "Me preocupa que LaLiga ha puesto sobre la mesa 80 millones de euros para instalaciones deportivas para el Valencia y me preocupa que se pierda esa oportunidad y ese dinero, que no es cualquier cosa, que es necesario para acabar el proyecto para acabar el campo. Me preocupa que esta situación de parálisis institucional lleve a que no se desarrollen correctamente esas negociaciones, que ese dinero no se ponga sobre la mesa. Yo creo que los actuales gobernantes tienen que tomar acciones ya. Tengo muy claro lo que piensan: los oigo pronunciarse permanentemente, hacer declaraciones institucionales en las Cortes... todo esto me lo sé. Pero es que ellos luego tienen competencias que tienen que poner en marcha y a mí me gustaría que, además de hablar, los valencianistas viéramos que nuestros gobernantes toman decisiones".

Audios de Anil Murthy

En cuanto a los audios de Anil Murthy publicados por SUPER, Catalá se sumó al rechazo al dirigente: "El presidente del Valencia no sabe o no ha querido saber que ser el presidente de esta entidad es un honor y uno tiene que estar a la altura de esa responsabilidad. Esos audios manifestaron claramente que no está a la altura de este club y esa responsabilidad. El actual propietario debe reflexionar sobre que tiene una persona al frente de este club que no está a la altura. No los comparto. Soy de las pocas políticas que han estado permanentemente en las manifestaciones como valencianista y de forma discreta. No me gusta que se politice el Valencia, como valencianista no me gusta que se use el Valencia con fines partidistas. Esto siempre me ha llevado a tener una postura respetuosa, que no ajena, respecto a este problema. El respeto que le merece a quien cuando llega a su casa está con valencianistas de corazón que no les gusta que se use políticamente el Valencia. No es que me ponga de perfil como decía el presidente".

Reuniones entre club y políticos

Finalmente, María José Catalá propuso llevar a cabo un encuentro de manera conjunta entre todos los grupos políticos y Meriton: "Yo estaría dispuesta a reunirme con el Valencia, pero creo que sería muy sano que se nos llamara a todos los representantes políticos. Las reuniones bilaterales están llevando al PSPV y a Compromís a tener posturas discrepantes, creo que en este tema todos queremos lo mismo: lo mejor para el Valencia CF y lo mejor para la ciudad. Yo como alcaldesa reuniría a todos los partidos políticos en bloque sin que nadie busque una visibilidad por encima de otro para hacer una reunión Valencia CF-sociedad valenciana, es decir, que el Valencia CF se enfrentara a las instituciones unidas en un bloque común. Creo que eso haría mucho más fuerte la postura institucional".