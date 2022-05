Miguel Zorío, exvicepresidente del Valencia CF, ha recibido un email del Ministerio de Asuntos Exteriores de Singapur. En un comunicado difundido por Marea Valencianista, plataforma de la que es portavoz, explica que se le ha "animado a emprender acciones legales contra Meriton" como respuesta a "un dossier sobre los incumplimientos de Peter Lim con las administraciones públicas valencianas y con los accionistas minoritarios del Valencia CF" que hizo llegar al Cónsul General de Singapur en España y al Ministro de Asuntos Exteriores de Singapur, D. Vivian Balakrishnan.

Marea Valencianista asegura que el gobierno de Singapur no quiere que los manejos de Meriton en el Valencia CF afecten a la imagen del país en Europa y comunica que Miguel Zorío ha enviado el mismo documento a la Embajada de España en Singapur. Además, el portavoz de Marea Valencianista ha enviado en la mañana de este viernes un dossier al Consejo Superior de Deportes solicitando una reunión para iniciar el procedimiento de suspensión del nombramiento de administradores de Meriton en el Valencia CF por sus incumplimientos, tal y como recoge la ley del Deporte en su artículo 23.

Este es el Comunicado íntegro de Marea Valencianista

El ex Vicepresidente del Valencia CF, Miguel Zorío, sigue con sus gestiones en Singapur, para informar directamente y a través de su contacto en aquel país al Gobierno del país asiático del nivel de repulsa política y social que ha conseguido alcanzar en Valencia, Meriton Holdings y Peter Lim.

En concreto, Miguel Zorío afirma que ”me puse en contacto por dos vías con el Ministro de Asuntos Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, y esta misma mañana he recibido un email en el que me indican que tras analizar la información remitida, me aconsejan iniciar acciones legales por los incumplimientos civiles y mercantiles denunciados. La documentación enviada incluía los evidentes incumplimientos de Meriton y Peter Lim con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, que deja en muy mal lugar a otros empresarios de Singapur que tengan intención de invertir en Europa. Esta misma documentación ha sido remitida está mañana a la Embajada de España en Singapur, para que traslade al gobierno de Singapur que el parlamento valenciano está en proceso de aprobar una declaración institucional contra Peter Lim, por los motivos ya de sobra conocidos”.

Además Miguel Zorío, también se ha puesto en contacto con el CSD para que aplique el artículo 23 de la ley del deporte, que posibilita la suspensión de los cargos de los consejeros puestos por Meriton en el Valencia CF, por los incumplimientos de las DECLARACIONES y de los compromisos firmados en el contrato de compra venta del Valencia CF:

Ley del Deporte. Artículo 23. Punto 4.

4. El Consejo Superior de Deportes podrá acordar motivadamente la suspensión de la designación de administradores y el ejercicio del derecho de voto o demás derechos políticos en las entidades deportivas que participen en competiciones profesionales en los siguientes supuestos:

a) Cuando la obstrucción, resistencia o negativa a facilitar la correspondiente información o documentación impida verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de adquisición de participaciones significativas.

b) Cuando se compruebe la inexactitud o falsedad en las declaraciones que se hubieren realizado o de los documentos que se hubieren aportado.

El ex Vicepresidente del Valencia CF, Miguel Zorío, vuelve a insistir “a todos los grupos políticos con representación en las Cortes Valencianas a aprobar la semana que viene la declaración institucional que repruebe la actuación del empresario singapurense Peter Lim en el Valencia CF, y una vez firmada, que sea remitida al gobierno de Singapur y a su embajador en España, el Cónsul General”.

Para Zorío, “Es fundamental que la sociedad valenciana siga unida en ese cordón sanitario trazado a todo lo que huela a Meriton en Valencia. Estamos viviendo momentos clave de la historia del club, y la recuperación del Valencia CF a través de la oferta de compra depositada en la notaría de Ana Julia Roselló es la única vía realista y posible”.