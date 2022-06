Rebeca Torró, consellera de Política Territorial desde el pasado mes, ha hablado sobre el Valencia CF y el Nou Mestalla. En el programa Les Notícies del Matí, de À Punt, ha explicado que se va a continuar con la tramitación de la caducidad de la ATE y ha reconocido que no ha mantenido contactos con el club desde que asumió el cargo.

"Hay una paralización, pero no en cuanto a la tramitación de la caducidad, eso tiene sus términos y su proceso y acabará como tiene que acabar", ha explicado. Además, ha informado de que no ha mantenido ninguna relación con el club y que no hay novedades desde que relevó a Arcadi España en el puesto: "Como consellera no he tenido ningún contacto con el Valencia, está todo como con el anterior conseller".

"Nuestra política y gestión en la materia ha sido muy clara: lo más importante para nosotros es la garantía jurídica y el interés de los valencianos", ha recalcado. De este modo, la hoja de ruta de dar por finalizada la ATE se mantiene: "Vamos a continuar con la tramitación de la caducidad sin saber nada más del Valencia CF. Parece que hay un parálisis, pero la tramitación de la caducidad continúa".