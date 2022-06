Jorge Mendes tiene el encargo de Peter Lim de vender jugadores antes del próximo 30 de junio. El agente y socio del máximo accionista del Valencia trabaja desde hace semanas en los traspasos de Gonçalo Guedes y Carlos Soler. Sin perder de vista lo que pueda pasar con Jasper Cillessen o Mouctar Diakhaby principalmente. Incluso Maxi Gómez después de su gol con Paraguay. No son los únicos. El Valencia también tiene otro nombre encima de la mesa en esta ‘operación salida’: Fran Navarro. El plan de Mendes es traspasar al delantero del Gil Vicente en las próximas fechas. El ex valencianista ‘Toro’ se ha convertido en una de las grandes sensaciones de la liga portuguesa y está llamado a ser fuente de ingresos del Valencia en breve.

El Valencia se guardó un porcentaje del 50% de una futura venta de Fran Navarro cuando le dio la carta de libertad el pasado verano. El problema para el Valencia es que en los próximos días ese 50% baja al 40%. Al Valencia le interesa que la operación se cierre cuando antes para que sea el pellizco de su traspaso sea mayor. Peter Lim cuenta con ello. El porcentaje se va reduciendo hasta junio de 2024, cuando finaliza su contrato con el Gil Vicente.

Equipos interesados no le faltan. Fran se ha convertido en sus 24 años en la gran revelación de la liga portuguesa con sus 16 goles clasificando al Gil Vicente para la Conference League. Toro tiene muchas ofertas encima de la mesa para dar un salto en su carrera deportiva. Sobre todo de Portugal. Los cuatro primeros clasificados de la liga lusa (Oporto, Benfica, Sporting de Portugal y Sporting de Braga) han llamado a su puerta. También hay equipos interesados del fútbol español y europeo. El jugador se encuentra estos días de vacaciones en València pendiente del teléfono. No es para menos. Se trata de una decisión clave para su futuro.

Opción de compra

El Valencia también dispone de una opción de compra económica y derecho de tanteo por el delantero. Así se negoció el verano pasado cuando se marchó con la carta del libertad y fichó a coste cero por el Gil Vicente. Fran no tenía sitio en el primer equipo y tampoco tenía sentido continuar en el Mestalla. Y menos en Tercera RFEF. El de Pinedo siempre ha dejado la puerta abierta a volver al Valencia como demostró en su despedida. «Hoy no digo adiós a una etapa como valencianista, sino ‘hasta luego’. Me marcho a Portugal para seguir creciendo como futbolista en Primera División, con el deseo de que algún día nuestros caminos se vuelven a cruzar, y así poder sacarme la espinita de debutar con el Valencia en Primera», aseguró.