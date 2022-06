El Valencia 2022/23 todavía no ha arrancado en materia de fichajes y el mes de julio está a la vuelta de la esquina. También una pretemporada en la que no habrá caras nuevas pero sí algunas salidas, como la de los cedidos que no siguen y los futbolistas que, actualmente en la rampa de salida, pueden encontrar salida. Con mucho trabajo por hacer en cuanto a la confección de plantilla, en este arranque de semana Gattuso se reunirá con Sean Bai y con Miguel Ángel Corona para dar el visto bueno a algunas de las llegadas y sobre todo para seguir definiendo el perfil de jugadores que pueden vestir la camiseta del Valencia CF en la 2022/23. Y lo cierto es que hay mucho trabajo por delante porque la plantilla tiene demasiadas lagunas y con la salida de nombres importantes será más grande la herida.

Por eso, en el Valencia CF hay que empezar a trabajar el mercado con más fuerza y más decisión. Más allá de nombres encima de la mesa, ofrecimientos, intereses y operaciones que ni tan siquiera se han abierto, la pretemporada comienza en tan solo unas semanas y ahí Gattuso debe empezar a trabajar con una plantilla con mimbres para arrancar la competición. Como mínimo con las ideas claras para el entrenador italiano, que en este arranque de semana pondrá sobre la mesa algunas de sus necesidades con Sean Bai y Corona. Aseguran que el Valencia está cerca de cerrar su primer fichaje Posiciones clave El técnico necesita refuerzos en prácticamente todas las posiciones. En el centro de la defensa necesitaría de hecho no solo una incorporación sino dos. Por otra parte, el centro del campo, más aún siendo conscientes de que el 4-2-3-1 o el 4-3-3 dependiendo del dibujo, pide muchas más figuras en esa parcela. Además, el nombre de Carlos Soler se asume como una de las posibles salidas y se necesita mayor nivel en el once y en la rotación para poder afrontar una temporada larga sin margen de error. Porque una cuarta campaña consecutiva sin entrar en Europa volvería a ser un drama absoluto de Meriton en Mestalla. Por último, en los extremos y en la delantera, el equipo también necesita futbolistas que sumen y que mejoren el nivel. Más aún con la venta de Gonçalo Guedes, el jugador más determinante en campo rival en este último curso. Dirección deportiva En el caso de la dirección deportiva en el Valencia CF, Mestalla vive el día de la marmota. Las conversaciones con Leonardo aún no se han concretado y la figura de Subirats sigue muy presente. Mientras, la derrota de Barkala en las elecciones del Athletic deja a Ramón Planes de nuevo encima de la mesa. Mientras, la reunión programada entre Gattuso y Sean Bai contará con Corona. El actual miembro del área deportiva todavía es parte de esa gestión de fichajes, al menos de momento. Y estará presente en ese trabajo de selección de futbolistas con el nuevo director general y el técnico italiano. En definitiva, la semana se antoja importantísima para definir el futuro de un equipo que tiene demasiados puntos débiles, que tiene poco dinero para atacar el mercado y en el que Gattuso necesita muchos refuerzos. ¿Le concederá ese deseo Peter Lim?