El exvicepresidente del Valencia CF y portavoz de la plataforma Marea Valencianista, Miguel Zorío, ha emitido un nuevo comunicado poniendo el acento en cuestiones relativas a la gestión de Peter Lim. Esta vez trae a colación la empresa Valencia Asia PTE. LTD, "montada en un paraíso fiscal y en una oficina especializada en empresas offshore".

Zorío expone que según Open Corporates esta empresa sigue viva y situada en un edificio en el que el alquiler cuesta 20.000 dólares al mes a pesar de que la empresa tiene un capital inferior a la mitad. Es por ello que desde Marea Valencianista exigen explicaciones a Sean Bai y se preguntan "si ha tenido alguna relación con el circuito off shore montado por Lay Hoon, Peter Lim y Jorge Mendes con Mint Capital para mover el dinero de Cristiano Ronaldo".. También demandan una exposición de los pagos y cobros de dicha sociedad.

En el comunicado también exigen saber la cuantía del finiquito de Anil Murthy y ponen de relieve que si su salida se ha efectuado en forma de dimisión no debería cobrar ninguna indemnización por parte del club.

Comunicado íntegro

El ex Vicepresidente del Valencia CF, Miguel Zorío sigue cercando los movimientos financieros de Peter Lim en el Valencia CF, y vuelve a insistir en el movimiento más extraño de los últimos 8 años, una empresa montada por orden de Peter Lim en un paraíso fiscal, Singapur, el tercer paraíso fiscal del mundo según Oxfam Intermon.

Para el portavoz de Marea Valencianista, “Sean Bai, que hay que recordar que lleva cuatro años como alto ejecutivo del Valencia CF debería explicar por qué Peter Lim, Lay Hoon, Anil Murthy y Germán Cabrera montaron una empresa del club en un paraíso fiscal y en una oficina especializada en compañías off shore: Valencia CF ASIA PTE.Ltd. tiene el domicilio social: 4 ShentonWay #28-03 SGX CENTRE II SINGAPORE 068807. Recuerdo a los medios de comunicación que el consorcio internacional de periodistas de los Papeles de Panamá señaló este edificio (en realidad son dos) como sede de empresas que sirven para el blanqueo de dinero y realizar operaciones opacas de cara al fisco, como por ejemplo STIRLING COLEMAN INVESTMENT. Pero lo más preocupante es que en la misma oficina y edificio nunca ha aparecido por ningún sitio ningún cartel identificativo de la sociedad del VALENCIA CF ASIA. En el directorio del edificio aparecían en su lugar ASIA GENESIS ASSET MANAGMENT PTE LTD. o una aún más curiosa, LA RARA MIEL CO PTE. LTD. o INTRINITY TECNOLOGIES PTE. LTD.. El precio de alquiler de una oficina en ese edificio es de 20.000 dólares mes. Y el capital social de la empresa era casi la mitad, por lo tanto no tenía dinero ni para pagar ese alquiler. La gran pregunta que debe contestar Sean Bai es para que se montó la empresa, que movimientos económicos ha tenido, por qué se dijo que la empresa había sido cerrada (y según Open Corporates sigue viva) y si ha tenido alguna relación con el circuito off shore montado por Lay Hoon, Peter Lim y Jorge Mendes con Mint Capital para mover el dinero de Cristiano Ronaldo”.

Para finalizar, Miguel Zorío le pide a Sean Bai que le informe sobre el finiquito de Anil Murthy. “Los accionistas queremos saber cuando presentó por escrito su dimisión, cuanto ha cobrado durante estos años, a través de que empresa se le ha pagado y cuanto ha cobrado como indemnización”.