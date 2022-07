Sandra Gómez, vicealcaldesa de València y concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de la ciudad, ha valorado este viernes las palabras de Joan Ribó, que llegó a hablar de "acuerdo" con el Valencia CF para acabar el Nou Mestalla. Es más, tras reunirse ayer con Layhoon, mano derecha de Peter Lim en la ciudad, el dirigente de Compromís se mostró satisfecho y daba por hecho el acuerdo, por el que se construiría el campo antes de 2025 en 66.000 personas, ampliables en solo cinco meses a 70.000 en caso de necesitarse para el Mundial de 2030 (la ciudad ha solicitado ser sede para la candidatura ibérica de España junto a Portugal).

Además, desde el Ayuntamiento se daba por hecho también que se construiría también el Polideportivo de Benicalap, por parte del Ayuntamiento y que lo pagaría el Valencia CF. A las declaraciones de optimismo del alcalde se sumó, posteriormente, el anuncio en las redes oficiales del Ayuntamiento.

🏟️L'alcalde arriba a un acord amb Lay Hoon, representant del màxim accionista del @valenciacf, i l'exigeix disculpes a l'afició

▶️#NouMestalla, amb aforament de 66.000 persones ampliables a 70.000

▶️Farem el poliesportiu de #Benicalap, que pagarà el VCF

🔗https://t.co/BiybQn4er0 pic.twitter.com/LOEuwM1IaJ — Ajuntament València (@AjuntamentVLC) 7 de julio de 2022

Sandra Gómez ha mostrado su desconfianza tras el 'acuerdo' alcanzado entre alcalde y Valencia CF. Desde Urbanismo consideran que no se puede ser optimista ni dar por hecho el trato hasta que no se firmen documentos y no haya un compromiso firmado en fondo y forma por la entidad para acabar el estadio.

"La valoración es que ya es el tercer anuncio que viene Meriton a hacer al Ayuntamiento y ninguno de los previos se han cumplido. Meriton tiene que ser sinónimo de prudencia ante los dirigentes públicos. Represento a los valencianos y hay falta de credibilidad que han demostrado en este asunto. Mi labor es verificar si cumplen con la administración pública. Ya se han hecho tres anuncios", dijo.

"Hace justo un año se anunció que se haría un polideportivo que no tenía paredes y que el Ayuntamiento aprobó la ATE. Nosotros dijimos que no había acuerdo. En noviembre se anunció que iba a ser el mejor estadio del mundo, con placas fotovoltaicas, y era más pequeño que el viejo Mestalla. Nada se materializó. También dijeron que las obras empezarían en septiembre y no hay señales. El Valencia se ha ido acercando a las alegaciones de la ATE, pero pelearemos para que se acerquen a los 70.000 y que haya restauración, servicios... a cambio de derechos y plusvalías tienen que cumplir".

Cabe destacar que Sandra ya se reunió a principios de semana con Layhoon y ya le explicó que Meriton debe ajustarse a los firmado en 2015 si quiere mantener ciertos beneficios urbanísticos, aunque la "ATE esté caducada". En este sentido, Sandra daba por hecho que si se llegaba a ese caso, sería para mejorar el proyecto del estadio presentado y matizaba que no se podía aceptar "cualquier cosa", en referencia a los últimos proyectos para finiquitar el campo.

Desde Urbanismo siempre se ha trazado una línea roja innegociable. El campo debe contar con 70.000 asientos fijos y se ha de concluir el Polideportivo de Benicalap. Ambos son dos compromisos en su día adquiridos por el club y que deben desarrollarse. "Me parece sorprendente que se vuelvan a cometer los mismos errores. Mi labor es que las empresas privadas cumplan con los requisitos urbanísticos. Me reuní con Lay-Hoon hace 72 y el mensaje es el mismo, pero quiero ser prudente", finalizó.