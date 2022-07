El Valencia CF está trabajando para reforzar la plantilla de Gennaro Gattuso. Las prioridades del técnico ahora mismo son dos: un extremo y un mediocentro con experiencia. En ese sentido el club está trabajando con varios nombres para ambas posiciones. Aunque todavía no ha podido inscribir a Samu Castsillejo, el club trabaja con opciones económicas para darle más piezas al técnico italiano.

En ese sentido firmar a futbolistas libres o en forma de cesión son las fórmulas con las que se maneja el Valencia en el mercado. En las últimas horas han aparecido dos nombres para el extremo: Tello y Samuel Lino son las alternativas con las que trabaja la entidad de Mestalla para incorporar a ese deseado jugador de banda. Sin embargo no son los únicos dos protagonistas del día en clave VCF.

Desde Italia Gianluca Di Marzio ha adelantado que el Valencia mantiene contactos con la Juventus para el fichaje de Arthur Melo. Una información que minutos más tarde también ha confirmado Fabrizio Romano. Ambos especialistas en 'Calciomercato' aseguran que es el futbolista elegido para reforzar la medular de Gattuso.

No obstante tanto Samuel Lino como Arthur Melo tienen condición de extracomunitario. El Valencia CF ahora mismo solo dispone de una plaza para incorporar a un futbolista no comunitario tras la salida de Omar Alderete. Gattuso cuenta en la plantilla con Maxi Gómez y Marcos André por lo que podría firmar a uno de ellos. No obstante el futuro de Maxi Gómez sigue en el aire y en caso de marcharse dejaría libre otra ficha de extracomunitario.

El centrocampista salió del Barcelona hace un par de temporadas en un intercambio por Miralem Pjanic. Ninguno de los dos han triunfado tras esa operación, aunque el brasileño sí ha disfrutado de más oportunidades en Turín. Arthur ha disputado 55 partidos con la Juve en las dos últimas temporadas.