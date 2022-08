Gennaro Gattuso se enfrentó por primera vez a una rueda de prensa previa a un partido oficial. De hecho será el del debut en la competición doméstica del entrenador italiano a los mandos de una nave como es el Valencia CF. El conjunto blanquinegro recibirá mañana al Girona a partir de las 19:30 y todavía hay algunas dudas en torno al primer once que puede dimensionar 'Rino'.

El reciente fichaje de Nico González, que se ha hecho oficial esta mañana, podría haber alterado en cierta medida los planes en el centro del campo y el rol de algunos futbolistas. Pero no es el caso de Hugo Guillamón. Gattuso ha reiterado que el centrocampista de L'Eliana no variará su papel respecto a la temporada pasada, en la que actuó como pivote desde la jornada uno: "Seguramente sea un pivote. Nico también, pero puede jugar de '8'. Guillamón me gusta de pivote", aseveró el italiano, confirmando también que la última incorporación del equipo se desenvolverá en esa demarcación.

Cabía la posibilidad de que la incorporación de Nico retrasara a Guillamón hasta el centro de la zaga. Además porque puede ser un futbolista que encaje bien en el 'perfil central' que le agrada al italiano. Sin embargo, el entrenador ha confirmado que no habrá cambio de roles.

'Opción central' en el mercado

Así pues, la posición de defensa central sigue siendo susceptible de recibir refuerzos. A falta de poco más de dos semanas para que el mercado de fichajes baje el telón, el club no descarta el fichaje de un zaguero más. Ahora mismo, Paulista (lesionado), Diakhaby, Cömert y Mosquera son los cuatros defensas al servicio de Gattuso.