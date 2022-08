Situaciones dispares en el conjunto valencianista para recibir al Atlético de Madrid. Tanto Cenk Özkacar como André Almeida han sido inscritos por el club esta semana en LaLiga Santander y podrían debutar mañana contra el conjunto rojiblanco, si así lo considera Gennaro Gattuso.

Jesús Vázquez, por su parte, tendrá muy difícil llegar al choque contra los colchoneros. A pesar de que ayer entrenó con el grupo en el gimnasio, el lateral, que cuenta con la confianza del técnico calabrés, tiene unas molestias musculares y el domingo será clave para determinar si podrá jugar mañana. De no llegar, Lato se postula como titular en la banda izquierda, ya que José Luis Gayà cumplirá el tercer partido de los cuatro de sanción. A pesar de no haber jugado, Lato está preparado para suplir a Vázquez.

El que no estará contra el Atlético será Hugo Duro. El delantero sigue recuperándose del pinzamiento en el tobillo y no entrenó ayer con el grupo. Por su parte, Thierry Rendall está totalmente repuesto de las molestias que sufrió contra el Athletic y Eray Cömert, vuelve a la convocatoria tras cumplir sanción después de ser expulsado en la primera jornada de liga. Maxi Gómez y Marcos André se disputan un puesto en el once titular.