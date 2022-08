Edinson Cavani ha aterrizado en el aeropuerto de Manises rodeado de una gran expectación de medios de comunicación y aficionados. El uruguayo ha hablado por primera vez una vez cerrado su fichaje por el Valencia CF. Estas han sido sus palabras desde la terminal privada: "Vamos a ver cómo sigue todo en las próximas horas. Estoy feliz de poder llegar aquí. Yo quería volver a España, quería volver a España y el Valencia ha apostado por mí y como he dicho anteriormente uno tiene que ir donde lo quiere la gente, donde realmente lo demuestran el cariño, porque uno vive de la fuerza de la gente y del cariño del club. Venimos con muchas ganas y mucha ilusión de que todo salga bien"

El charrúa ha agradecido la confianza que le ha dado el Valencia y espera corresponder al club: "He hablado un ratito con Gattuso el otro día. He estado fuera de todo lo que ha hablado la prensa. Es una decisión que para mí era importante y lo que sí sé es que el Valencia me ha dado mucha confianza y espero darle todo de mi parte para poder dejar una buena imagen en este club y dar lo mejor de mí"

En las próximas horas Cavani tiene previsto pasar la revisión médica, firmar su nuevo contrato por dos temporadas y acudir al palco de Mestalla para presenciar el partido ante el Atlético.