12:22

Mensaje a la afición. Lleno el último día. Ayer más de 8.000 personas en la presentación de los fichajes. ¿Cómo lo sientes?

"Es increíble. Estaba hablando hoy con Castillejo. Estábamos hablando que no era normal que ayer en Mestalla hubieran 10.000 personas en la presentación de 9 jugadores. Él es español y me dice que el Valencia es el tercer club más importante de España. La afición aprieta mucho. Se vio contra el Girona, contra la Atalanta, contra el Atlético. En este momento, nosotros tenemos que ganar. A mí me gusta que la afición se vaya a casa y al margen de jugar bien, se vaya contenta por ganar. Hemos de continuar y no jugar solo bien. Nos falta ganar. No es fácil ganar pero espero que lleguen las victorias"