Javier Mateo, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de València, se ha referido este miércoles a la reunión programada para el viernes entre el Valencia CF y el Ayuntamiento por el Nou Mestalla. Layhoon afirmó hace unos días que el club presentó un recurso al Consell al considerar desde la entidad que la ATE estaba mal anulada. De forma paralela avanza el proceso, sin acuerdo para desbloquear la negociación entre las partes y retomar las obras del estadio.

A la reunión acudirán especialistas técnicos del Ayuntamiento y del club y en ella se analizarán diferentes cuestiones sobre el proyecto para acabar el campo, que ya lleva más de una década paralizado. Ahora bien, por el bien del club y también de la ciudad, con la candidatura de la ciudad para ser sede del Mundial 2030 al que opositan España y Portugal en una candidatura conjunta, conviene llegar a un acuerdo. Al respecto se refirió Javier Mateo en una nueva entrega de Som Esport, una de las tertulias organizadas por SUPER en las que se generan debates entre autoridades públicas, empresas privadas y partners y que esta vez centró su temática en 'València, hub de eventos deportivos'.

La candidatura de España y Portugal, por el feeling que hemos recibido, tiene bastante peso. Sería un hito que celebráramos un Mundial en este país y que València fuera sede

Cómo no iba a ser de otra manera, además de analizar los diferentes proyectos a la vista para seguir impulsando a la ciudad a nivel Mundial o el camino ya recorrido (Copa Davis, motociclismo, Maratón, Centros de Alto Rendimiento en la Ciudad...), se habló del Mundial. "El Mundial es un reto que tenemos durante este mes de cara a preparar candidaturas. Una candidatura de València tiene muchas oportunidades de ser sede. La candidatura de España y Portugal, por el feeling que hemos recibido, tiene bastante peso. Sería un hito que celebráramos un Mundial en este país y que València fuera sede. Me aventuraba y lo hablábamos... debemos optar a lo más alto en València y ser lo más ambiciosos posible. Si tenemos opciones de albergar unos cuartos como poco deberíamos ir a por ello e implicarnos en conseguir los objetivos", expresó.

Fue en ese momento cuando Rafa Marín, director de SUPER, argumentó que para ello era preciso culminar el estadio. "Hay que terminar el estadio para eso", explicó. "Hasta 2029 tenemos tiempo. FIFA nos pide que el estadio esté hecho el año de antes. Queremos tener un estadio para un Mundial, pero espero que sea mucho antes. Yo aspiro a poder verlo y disfrutar aquí de partidos mucho antes de 2029".

La versión de Javier Mateo sobre la próxima reunión por el Nou Mestalla

También analizó Javier Mateo la próxima reunión entre club y Ayuntamiento y transmitió que su verdadera preocupación es la del Pabellón de Benicalap, uno de los compromisos adquiridos en su día por la entidad para obtener los beneficios urbanísticos de la ATE para acabar el Nou Mestalla: "La parte del estadio no me preocupa tanto, a mí como concejal me preocupa el polideportivo de Benicalap. Yo deseo que se haga el estadio, pero mi necesidad imperiosa es el polideportivo porque el barrio lo requiere. Esto es una necesidad que necesitamos desatascar sí o sí. A nivel técnico intentarán llegar a algo que tenga sentido. Pero bueno, si me pides unos beneficios y había unos compromisos, bajar los compromisos para obtener lo mismo... nadie da duros a cuatro pesetas. Es algo que se ha explicado ya muy bien muchas veces. Hay gente que intenta hacer ruido, pero yo como soy ingeniero es sota, caballo y rey", zanjó.

Som Esport: 'València, hub de eventos deportivos'

Además del seguimiento en redes sociales o a través de la web, con un directo de la tertulia desde el NH Collection Colón, SUPER ya prepara un especial sobre el evento organizado por Superdeporte en el que participaron el propio Javier Mateo, además de Josep Miquel Moya, Director General d'Esport en la Generalitat como responsables de las instituciones públicas. Además también participaron, para aportar la perspectiva del sector privado y de la formación, Ana Belén Perdigones, directora del Máster en Marketing Deportivo de ESIC, Ángel Garrigós, Director de Marketing de ESIC València y el CEO de Eture Sports, Jaime Mirallés.

