El presidente de la RFEF Luis Rubiales ha roto su silencio en los micrófonos de El Partidazo de Cope con Juanma Castaño para hablar de sus últimas polémicas. Una de ellas relacionada con dos equipos de la Comunitat: el Valencia y el Villarreal. El Confidencial publicó una información el pasado 11 de octubre en la que se mostraba cómo el presidente de la RFEF aseguraba que los equipos españoles que peor le caen son "en este orden: Villarreal, Sevilla y Valencia".

El Valencia emitió junto al Villarreal y el Sevilla un comunicado conjunto en el que condenaba de forma conjunta los graves desprecios e instaban a Luis Rubiales a rectificar y pedir disculpas públicamente a la institución y a sus aficionados. Una semana después, Rubiales ha hablado. Estas han sido sus palabras:

"Lo que es privado es privado, es una conversación con mi padre, yo soy presidente de la RFEF, pero soy también un exfutbolista que jugó en el Levante y ha tenido una tremenda rivalidad con clubes a los que respeto mucho y esa rivalidad sigue estando igual que está en cualquier otro jugador"

"Ya pensar que esa rivalidad deportiva o ese chascarrilo de familia puede ir a más es de mal pensados"

"Tengo un grupo donde los del Madrid le dicen a los del Atlético 'patético', yo le digo a Pablo (García Cuervo) que es sportinguista confeso que es un choto camuflado porque es muy valencianista, él me dice que soy un sapo que es lo que nos dicen a los levantinistas en València".

"Tengo muchos amigos valencianistas que me han escrito y me han dicho que de esto se haga un asunto es lamentable. Lo que espero es que ojalá en el futuro otras personas que vean invadida su intimidad se encuentre una solución para todo esto porque está fuera de las reglas de juego"

"No he hablado con los presidentes de estos clubes, lo haré cuando me encuentre con ellos porque ellos también han dicho cosas de mí tremendas y me han criticado o de la RFEF o de los árbitros porque esto es fútbol. Yo siento los colores, no soy un tecnócrata, soy muy del Levante que por cierto ha descendido siendo yo presidente. El Valencia ha jugado dos finales y ha ganado una, que el Sevilla y el Villarreal han estado en puestos de Europa siempre... Aquí tiene que estar una persona que sienta el fútbol, pero que actúe con honestidad con todos, los que le caen de 10 o los que le caen de 8"

"Yo soy aficionado al fútbol también. No voy a decir quien, pero uno de los presidentes (Cerezo) sí contactó conmigo y me dijo que era una tontería. Me lo dijo uno de los presidentes"

"Todo ocurrió en un contexto. Yo ya no creo en la casualidades. Esta información sale el mismo día que hay una asamblea en LaLiga y al rato sale un comunicado conjunto"