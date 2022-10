Eray Cömert ha sido uno de los jugadores que se ha caído del once con respecto al partido frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. El suizo no solo se ha ausentado de la alineación inicial, sino que también lo ha hecho de la convocatoria. Pocos minutos antes del inicio del encuentro se ha conocido la noticia de que Cömert no estaba disponible debido a unas molestias que sintió en el último entrenamiento antes del partido. Habrá que esperar conocer el alcance real de esas molestias, pero a priori parece una baja por precaución y no porque sufra una lesión importante.

El central se había ganado un puesto en el once en las últimas semanas junto a Mouctar Diakhaby. El tándem franco-suizo parece la zaga de confianza para Gennaro Gattuso cuando ambos están al cien por cien físicamente. En el día de ayer, el técnico italiano se vio obligado a romper su pareja de centrales y dio entrada a Paulista, que también le tocó formar parte del once hace apenas dos jornadas ante el Elche por la sanción de Diakhaby.