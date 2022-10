No hay mejor forma para levantarse que ganar al Barça en Mestalla. Con una afición entregada recibiendo al autobús en la Avenida de Suecia y llenando el estadio hasta la bandera, con la emoción nostálgica del homenaje a David Villa que nos recordará la grandeza del club y, sobre todo, con un equipo de Gennaro Gattuso que quiere reaccionar a lo grande después de una semana muy difícil. Nadie esperaba la derrota contra el Mallorca, pero no existe escenario mejor que este Valencia-Barcelona para pasar página, reaccionar a lo grande y recuperar el pulso a LaLiga antes del parón por el Mundial de Catar. Además, para bien o para mal, el Barça de Xavi Hernández llega tocado después de su enésimo ridículo en la Champions. Por eso y por todo es la noche perfecta para volver a ser aquel equipo de principio de temporada que llevó la felicidad a Mestalla. Puede ser un gran día.

Ambientazo

Mestalla registrará la mejor entrada de la temporada superando los 43.910 aficionados del Valencia-Atlético de la tercera jornada. El club puso a la venta 8.000 y solo quedan un centenar de localidades en las taquillas. El cartel de ‘No hay billetes’ es posible. Casi 45.000 almas llenarán el viejo coliseo para llevar el volandas a un joven equipo que necesita el apoyo de la grada más que nunca. El ambiente está asegurado. Por la categoría del partido y por el aliciente de los prolegómenos con el recibimiento al autobús en la Avenida de Suecia y el esperado y merecido homenaje a Villa. El Guaje Villa descolgará su lona en la fachada de Mestalla y se convertirá en el decimoséptimo jugador de la historia en tenerla. Un orgullo para el asturiano y un honor para todo el valencianismo que cuenta las horas para aplaudirle y darle las ‘gracias’ por todo lo que hizo por el Valencia y continúa haciendo cada vez que habla con cariño del club y la ciudad donde nacieron sus dos hijas.

El equipo

El Valencia necesita once Guajes para ganar al Barça. Gattuso ha trabajado táctica y anímicamente toda la semana para corregir los errores de los últimos partidos y volver a ser el equipo competitivo del arranque de campeonato. El técnico se reunió con sus jugadores tras la derrota contra el Mallorca para mentalizarlos de que el problema no es la falta de experiencia. El técnico habló de mentalidad para tener continuidad en el juego y saber cerrar los partidos. Eso es lo que la falta al equipo. Y lo que va a necesitar hoy más que nunca. El Barça no atraviesa su mejor momento de la temporada, pero va a exigir la mejor versión del Valencia. Los de Gattuso necesitan ser fieles a sus señas de identidad y controlar el juego con y sin balón. Hoy más que nunca tiene que saber gestionar los momentos de adversidad, que seguro que llegan.

El once

El problema del italiano es que afronta el partido con muchas bajas en el centro del campo. Gattuso pierde a tres de sus cinco mediocentros. Ilaix Moriba es baja por lesión, Yunus Musah cumple sanción y Nico González no puede jugar por la ‘cláusula del miedo’ del Bacelona. Rino solo cuenta con Hugo Guillamón y André Almeida. La solución pasa por Dimitri Foulquier, Toni Lato o un cambio de sistema. Sin embargo, la ausencia más importante está en el centro de la defensa. Mouctar Diakhaby está lesionado y lo más probable es que Eray Cömert (con solo un entrenamiento en las piernas por sus molestias físcas) acompañe a Gabriel Paulista. Samu Castillejo vuelve a la lista, pero es difícil que salga en el once titular. El resto serán los mismos de siempre con Edinson Cavani en ataque en plena racha de goles.

El Barça

La Champions ha dejado en evidencia al Barcelona, pero su trayectoria en LaLiga, a excepción, del ‘clásico’ es casi perfecta. Tan solo ha cedido un empate y una derrota y lleva 28 goles a favor y 4 en contra (tres en el ‘clásico) en las primeras once jornadas. Xavi goleó (1-4) en Mestalla el año pasado gracias a un triplete de Aubameyang y un gol de Frenkie de Jong. Las ausencias en la convocatoria de Xavi son las mismas que en el último encuentro: Memphis, Araujo, Christensen y Sergi Roberto. Gavi puede volver al once titular.