13:07

¿Cómo cree que llega el Barça tras el golpe de la Champions?

"No lo sé. A mí me gusta hablar de mi equipo, tengo muchos problemas en mi equipo como para pensar en el vestuario del Barça. Estamos viendo dos Barças distintos. EN LaLiga ha marcado muchos goles y ha jugado un fútbol increíble. En Europa ha sido diferente. Es un equipo con mucho valor, con muchos jugadores jóvenes de mucha cualidad y pienso que será un equipo difícil"

¿Cómo se puede contrarrestar el sufrimiento de las segundas partes?

"Hemos hablado mucho esta semana, no por este partido. Hemos ido ocho veces por delante, no es cuestión de suerte. Ocho veces en once partidos que tenemos la posibilidad de ir ganando y luego jugamos de forma totalmente diferente... Este dato debemos mejorarlo. No es suficiente con lo que estamos haciendo, el partido no se acaba en 45/60 minutos, sino en 90. Esto lo hemos hablado esta semana. Yo creo en este equipo, confío mucho. Lo sé. El otro día muchos de vosotros me dijisteis si estaba triste y es normal. Es normal por ver cómo juegan en 45/60 minutos y luego acabamos perdiendo. Es increíble. Debemos mejorar en esto. Cuando yo veo la tabla, la clasificación en este momento no refleja al equipo. Deberíamos tener 19/20 puntos y tenemos 15. Debemos mejorar porque hemos perdido partidos increíbles"