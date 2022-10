El Valencia-Barça será un partido especial para Nico. Ahora bien, no podrá jugarlo. El centrocampista está jugando cedido en Mestalla por el equipo culé esta temporada y no podrá comparecer sobre el verde por la llamada cláusula del miedo, una cláusula que en determinados casos pactan los clubes cuando un jugador sale prestado a otro club y que le impide jugar contra su equipo en propiedad en los enfrentamientos entre equipos en LaLiga.

Es el caso del futbolista gallego, que se quedará por tanto en la grada para ver el enfrentamiento entre sus compañeros y sus excompañeros. Xavi, entrenador del Barça, se ha mostrado rotundo y muy contundente al respecto. Pese a que cedieron al jugador al Valencia CF para que acumulara minutos o que se mostraron inconformes en la etapa en la que, por diferentes circunstancias, Nico no estaba contando lo esperado para Rino, al técnico culé le parece bien. "Me parece bien. Al final es nuestro jugador... no queremos que nos perjudique", aseguró el entrenador del Barça en la previa del partido.

Con ello, y teniendo en cuenta que Yunus Musah está sancionado y que Ilaix Moriba -jugador con pasado culé y que ahora es propiedad del RB Leipzig- está lesionado, Gattuso solo cuenta con Guillamón y Almeida para el centro del campo. "Tenemos un problema ahí", expresó. Si juega en 4-3-3 tendrá que inventarse un tercer jugador para la medular, que podría ser Foulquier.