18:34

Modelo a seguir de la Real Sociedad. ¿Qué le ha parecido la defensa de la Real tras la expulsión?

"Es difícil jugar contra la Real Sociedad. Me gusta Imanol, su mentalidad, su sentido de pertenencia. Me gusta cómo trabaja el juvenil, la mentalidad del club... Le gusta jugar al tiki-taka, te ataca la profundidad con jugadores fuertes físicamente, de cabeza, con una gran mentalidad. Son técnicos. Me gusta su estilo. El club lleva 3/4 años siguiendo la misma línea de trabajo"