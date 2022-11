El último partido del año en Mestalla asoma en el horizonte y el recuerdo de 2021 está en la memoria de prácticamente todos los valencianistas. El 31 de diciembre y con la Nochevieja a unas horas, el estadio aparecía con una gran imagen y con la Champions League como 'objetivo'. Sí es cierto que era una meta irreal porque el Valencia CF era el primer equipo de la jornada, pero como mínimo dejaba al cuadro de Bordalás entre los 4 mejores. En definitiva, el Valencia-Espanyol era el día perfecto para una fiesta y lo cierto es que la noche acabó con todo lo contrario.

El aficionado se marchó de Mestalla con la sensación de que la oportunidad perdida había hecho demasiado daño y la realidad es que el enero del Valencia CF fue tan traumático que condicionó todo lo que pasó después. El conjunto de Bordalás se quedó desde el 20 de diciembre sin ganar un partido, concretamente en el derbi, hasta el 26 de febrero que jugó contra el Mallorca. Esa derrota contra el Espanyol condicionó el presente y también un mercado que ya llegaba con una promesa incumplida de Peter Lim al entrenador valencianista: la reunión que nunca se produjo.

La excusa inicial era la pandemia y el aumento de contagios, después tampoco se dio por videoconferencia, solo el propietario sabrá el motivo, y posteriormente, el técnico explotaba con ruedas de prensa repletas de mensajes hacia la propiedad. Ahora el contexto no es ni tan siquiera parecido. El equipo no pelea en el último partido por acercarse a la Champions o entrar en ese top-4, sino por coger algo de moral y no llegar al Mundial con la entidad más preocupada en culpar al entorno que a la plantilla o a la gestión de Meriton.

La afición, a la altura

Y es que a Mestalla y sus aficionados no se les puede pedir mucho más. Esta temporada han respondido en todo momento, han estado con el equipo y en cada partido han dejado claro que por ellos no será. Contra el Betis, sin duda, la grada volverá a responder y ahora solo falta conseguir los tres puntos y cerrar el año de la mejor forma posible. Aunque todavía quedará un partido contra el Villarreal en una jornada sin hora todavía.